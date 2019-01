E' il weekend delle tradizioni, un viaggio tra i sapori: a Forlì il giro d'Italia del gusto. Si balla con Joe Dibrutto, stupore a teatro

CIBO E VINO - Tre giorni tra i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana, quella che non è abitualmente reperibile al supermercato, ma alle cui radici si trovano autenticità e passione. E’ SapEur, la fiera del prodotto tipico, genuino e di qualità, dedicata alle tradizioni culinarie di tutt’Italia che da venerdì fino a domenica torna a insaporire i padiglioni fieristici di Forlì con la sua 17esima edizione, abbinata anche quest’anno al Forlì Wine Festival, giunto alla quinta edizione.

DISCO E FESTE - Sabato ci sarà la prima festa dell'anno al Naima Club in compagnia dei Joe Dibrutto. Alle 20.30 l'ingresso sarà riservato per chi desidererà cenare (su prenotazione); alle 21.30 ingresso serata disco. Il concerto inizia alle 23; quindi si ballerà con il dj set anni 70/80. Sempre sabato, alle 22, appuntamento col rock al "Time" di Forlì si esibiranno dal vivo gli Zic.

MUSICA - Area Sismica domenica, a partire dalle 18, tornerà a occuparsi degli “Exercises d’improvisation” del compositore francese Luc Ferrari (scomparso nel 2005), questa volta attraverso l’interpretazione di un quartetto di altri mostri sacri della musica del presente, come Giancarlo Schiaffini, Walter Prati, Francesca Gemmo, Sergio Armaroli, di cui vi è già traccia nel cd prodotto dall’etichetta Dodicilune.

FESTE E TRADIZIONI - Domenica si tiene a Castelnuovo di Meldola si svolge, per il secondo anno, la festa di Sant'Antonio Abate, per tenere vive le vecchie tradizioni paesane e culturali.

TEATRO - L'attore, poeta, narratore Roberto Mercadini torna sul palco della Rimbomba di Bertinoro, con lo spettacolo "Se fossi la tua ombra mi allungherei a mezzogiorno".

Un nuovo appuntamento al Teatro Mentore di Santa Sofia, dove venerdì va in scena “L'abisso” di e con Davide Enia, una produzione di Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biondo Stabile di Palermo e Accademia Perduta/Romagna Teatri, tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore) vincitore del Premio letterario internazionale “Mondello”.

Sabato, alle ore 21, va in scena al Teatro comunale di Dovadola "Aspettando Pitutì. Cent'anni e più di musica e cinematografo", con Denio Derni e Fabrizio Sirotti.

Sempre sabato inaugura alle 21 la nuova edizione di "A Teatro in Famiglia", uno dei fiori all’occhiello della programmazione del Teatro Dragoni di Meldola. Ad aprire il cartellone sarà la compagnia Fontemaggiore con lo spettacolo "Sogno", tratto da "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare per la regia di Beatrice Ripoli.

Per celebrare il ventennale dal suo debutto Qaos ha deciso di proporre per un'ultima e folle volta il suo spettacolo più premiato e, forse, più rappresentativo: "Rocky Horror… The Show" con in scena quasi tutti gli interpreti che negli anni si sono alternati per raccontare le vicende di Frank, Brad, Janet e del Dr. Scott. L'appuntamento si terrà domenica al teatro "Il Piccolo" alle 16.

Domenica alle 16 la Compagnia di Corrado Abbati chiuderà il cartellone dedicato all’Operetta della Stagione 2018/2019 del Teatro Diego Fabbri di Forlì con lo spettacolo "Sul bel Danubio blu" di Johann Strauss, di cui Abbati firma adattamento e regia, mentre le coreografie sono di Cristina Calisi.

CINEMA E INCONTRI - Anche quest'anno il Teatro delle Forchette propone, all'interno della stagione Teatrale del Teatro Comunale di Predappio, una parte dedicata al progetto "La Guerra dei Ricordi", eventi legati al percorso di iniziative regionali per la valorizzazione della storia e della memoria del Novecento. Sabato è previsto il primo aperitivo del cinema San Luigi dell'anno 2019. Il film prescelto è l'attesissimo "Roma", vero capolavoro di Oscar Alfonso Cuaròn già Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e fresco vincitore del Golden Globe per la regia e come miglior film straniero.

FESTE - Sabato si svolge il 23esimo Trofeo Mariele Ventre al Pala Galassi di Forlì. Il Trofeo, dedicato alla memoria della storica direttrice del coro dello Zecchino d'Oro, prende il via alle 15.00. Diciassette squadre in gara per l'ambito torneo di pattinaggio artistico a rotelle.

CULTURA E STORIA - In collaborazione con il Mémorial de la Shoah e in occasione del Giorno della Memoria, si tiene sabato, alle 16.30, a Palazzo Romagnoli la conferenza del professore Dieter Pohl (Docente di storia contemporanea all’Alpen-Adria Universität di Klagenfurt).

INCONTRI CULTURALI - Giunge alla terza edizione Pizza e Curve, un'idea di aggregazione basata sull’essere donna, libera dalle catene degli stereotipi fisici imposti dai mass-media, e sulla forza dell’amicizia e della convivialità.

Venerdì, alle ore 20.00, si tiene al Villaggio Mafalda di Forlì l'incontro finale della Lotteria di Solidarietà con la tradizionale cena convivia.

Primo appuntamento dell’anno, venerdì, con le cene d’autore organizzate dall’agenzia Archimedia al ristorante La Granadilla a Forlì, alle ore 20. Questa volta ci saranno ben due ospiti.

Le bellezze regionali raccontate da Paolo Cortesi ai Pomeriggi del Bicchiere Eventi a Forlì

„ Nuovo appuntamento dei Pomeriggi del Bicchiere domenica, alle 15.30, al Grand Hotel di Fratta Terme. Sarà protagonista lo scrittore e saggista forlivese Paolo Cortesi che presenta il suo libro "Forse non tutti sanno che in Emilia Romagna", Newton Compton Editori.

PRESEPI - E' ancora possibile visitare il celebre Presepe nella Solfatara, che si snoda nelle gallerie della vecchia miniera di zolfo di Predappio Alta. Appuntamento a Forlimpopoli col presepe meccanico. Fino al 10 febbraio si potrà ammirare anche il presepe animato di Vecchiazzano.

MOSTRE - Le copie d'autore di Bruno Merendi si potranno visitare alla Sala XC Pacifici. Mostra anche per i "Ricordi a colori" di Simone Bandini.