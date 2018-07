Cappelletti, tagliatelle, arrosticini e Sangiovese: i sapori (e non solo) conquistano il weekend

MANIFESTAZIONI - Ultimissimi appuntamenti con gli eventi di Piazze d'Estate: per questo fine settimana di luglio saranno protagonisti gli spettacoli teatrali. Anche in collina non mancano le occasioni per intrattenersi: a Rocca delle Caminate ci sarà la festa parrochiale della Beata Vergine, tra riti religiosi, musica, giochi e gastronomia. Una serata speciale all'interno della festa sarà quella di venerdì quando, in occasione dell'eclissi di luna, è in programma alla Rocca un'osservazione astronomica accompagnata dalla degustazione dell'ottimo Sangiovese locale. A Premilcuore, invece, domenica si festeggiano gli alpini: il programma della Festa degli Alpini prevede la sfilata della Banda di Premilcuore, la deposizione di corone al monumento ai Caduti, l'esibizione del coro degli Alpini e la sera festa con la musica dei Balera Club e le prelibatezze degli stand gastronomici.

ESCURSIONI - Al Giardino di Valbonella, dopo una visita guidata, questo weekend si potrà partecipare al laboratorio didattico gratuito “Caccia alla pianta”, una particolare caccia al tesoro, con i tablet in mano, pronti al riconoscimento delle varie specie di piante. La Sezione di Forlì del Club Alpino Italiano, in collaborazione con l’Istituto Tumori della Romagna lancia “Salutrek – Percorsi di salute”: il primo appuntamento sarà un’escursione notturna a libera partecipazione nelle alture sopra Premilcuore; il percorso che parte dal passo sopra Sant’Agata in Montalto permetterà di raggiungere, in un’ora circa, la sommità del Monte Rotondo.

INCONTRI - Protagonista la fotografia astronomica alla Diga di Ridracoli: con la guida del fotografo Andrea Bonavita e di un astrofilo, sarà possibile accedere a punti di vista inusuali ed esclusivi per scatti fotografici unici. A seguire un “aperitivo romagnolo” con piadina, affettati e Sangiovese sul coronamento. A seguire foto alla diga, allo stellare cielo d’estate e Startrail da varie angolazioni.

SAGRE - Prende vita la Festa Romagnola a Villafranca: si fa festa con musica dal vivo, liscio, cabaret e animazione; non mancano le delizie per il palato con cappelletti, tagliatelle, arrosticini, piadina, patatine e altre bontà. Anche quest'anno Selbagnone e la Protezione Civile di Forlimpopoli sono in festa: appuntamento alla parrocchia di San Cristoforo questo weekend con musica, sport e buon cibo.

CONCERTI - Sabato va in scena il concerto di Pepe Medri & Timbuctu Orkestra al Giardino estivo di Area Sismica. Alle 20.30 cena a cura di Paella Boom Boom e a seguire il live.

MOSTRE - Proseguono gli appuntamenti espositivi con la grande arte contemporanea presso i locali del Glance Art Studio di Forlì che si propone come punto di riferimento per una serie di esposizioni dedicate alle correnti artistico-avanguardistiche del periodo 1950-1980, avviando un'indagine originale e supportata da opere di rilevanza museale. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo. Ad “Arte al Monte” sono ospitate tre installazioni di altrettanti artisti del territorio che si misurano con tecniche profondamente diverse.

CINEMA - Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.