Rombano i motori, acquisti intelligenti, Vergassola, Cristicchi e camminate salutari: è un weekend variegato

Motori

Domenica continua la festa a Forlimpopoli con il Raduno della Segavecia. Fiat 500, Abarth, Ferrari e auto d'epoca si ritrovano la mattina il piazza Garibaldi (dalle 8.30 alle 11.00) per poi partire alla volta del Villaggio delle Cicogne a Fosso Ghiaia (Ravenna), dove si prosegue con aperitivo e pranzo.

Uno show adrenalinico dedicato ai motori: fino a lunedì il parcheggio della Fiera di Forlì ospiterà l'Hurricane Motor Show.

Fiera

Torna alla Fiera di Forlì "Commercianti per un giorno", l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente.

Sport e benessere

L'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica Forlì Sport e Benessere in collaborazione con il Comune di Forlì, ha organizzato, per domenica, l'iniziativa "Cammina cammina la salute si avvicina".

Teatro

Venerdì al Teatro Italia di Rocca S.Casciano ci sarà lo spettacolo "Sparla con me" con Dario Vergassola.

Sabato il Teatro Testori di Forlì arriva lo spettacolo "Norma/N", scritto e diretto da Massimiliano Bolcioni, liberamente ispirato ai personaggi del libro Psycho di Robert Bloch, divenuto un capolavoro del cinema grazie ad Alfred Hitchcock.

Sabato alle 21 si chiude la stagione di prosa del Teatro Mentore, con un grande artista che porta a Santa Sofia il suo ultimo spettacolo: Simone Cristicchi in “Manuale di volo per uomo”.

La Sala Santa Caterina ospiterà "Sciame", uno spettacolo teatrale di e con Giorgia Monti e Serena Piccoli (alias Lestordite) contro la violenza sulle donne, una lettura recitata di testi, scelti tramite bando, di autrici e autori da tutto il mondo.

Musica

Sabato, alle 22.30, arriva un nuovo appuntamento live al Time di Forlì con il concerto dei Brillanti Sparsi.

Incontri

La sala polivalente della Cooperativa sociale CavaRei ospiterà un seminario di informazione e aggiornamento per famiglie e operatori del Progetto Why Not.

Sabato si terrà dalle 16 alle 18 il Laboratorio "Seed" fotografia da smartphone in Galleria Mazzini 12-14, all'interno di "Spazio Atipico", il negozio sfitto assegnato in gestione all'associazione Opera Don Pippo Onlus.“

Domenica Area Sismica ospita Franco Masotti con "Desert Plants", una conversazione su Harry Partch e Conlon Nancarrow.

Mostre

Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico.

"Arte al Monte" ospita la mostra di Massimo Missiroli "1991-2011 vent’anni di pop-up"

Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli, presentano un progetto dedicato all’abitare che abbraccerà arte e design, immaginario e memoria.

A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. Continua al Porta San Pietro di Forlì la mostra “La forma delle nuvole” del pittore surrealista Simone David.

Dopo la mostra di Marco Utili sul tema "Viaggio", neg'Ozio, lo spazio libero per il lavoro culturale aperto da Fondazione di Forlì e Civitas al piano terra di Palazzo Albertini, in piazza Saffi 52, si appresta ad ospitare la seconda personale riservata ai vincitori del contest fotografico associato alla mostra di Ferdinando Scianna "Viaggio, Racconto, Memoria", ovvero la mostra di Paolo Piscolla sul tema "Racconto".

Il Museo San Domenico ospiterà inoltre anche la mostra “Le eleganti carte di Antonello Moroni”, curata da Flora Fiorini e Marica Guccini. L'esposizione presenta al pubblico i disegni e le stampe di uno dei più interessanti esponenti della grafica italiana d'inizio Novecento: lo xilografo Antonello Moroni (Savignano di Romagna, 20 settembre 1889 – Gatteo Mare, 23 settembre 1929).

Dal 30 marzo al 14 aprile viene esposta alla Galleria Michelacci di Meldola la mostra dell'artista Alessandra Rinaldi dal titolo "La Valigia"