Il weekend celebra la donna e si infiamma con la Segavecchia. E poi ciaspolate, sax e tanto altro

In occasione della Giornata internazionale della donna si protrarrà anche nel weekend l'iniziativa "Lotto Marzo" che prevede incontri, mostre, dibattiti ma anche laboratori creativi e occasioni di aggregazione e di condivisione. Il tutto con lo scopo di ricreare una nuova alleanza tra donne, per affrontare le sfide di ogni giorno. Spazio anche alla vita all'aria aperta con lo spettacolo offerto dalla nostra Campigna dove ancora regna sovrana la neve e dove si potranno sperimentare le escursioni con le ciaspole. E ultimo ma non di importanza l'appuntamento con la Segavecchia di Forlimpopoli inaugura proprio questo weekend.

MERCATINI - Torna in centro a Forlì il mercatino dell'antiquariato sotto i portici: tra piazza Saffi e corso della Repubblica si posizioneranno ambulanti e espositori di oggetti d'arte, cartoline, libri antichi, tessuti, argenteria, quadri pizzi e monete.

ESCURSIONI - Non solo disagi a causa della neve: in Campigna questo fine settimana ci si tuffa letteralmente nella neve con le inseparabili ciaspole. Escursioni ad hoc per ogni tipo di livello di escursionismo vi aspettano, con possibilità di noleggiare le ciaspole direttamente in loco.

TEATRI - Al Diego Fabbri questo weekend ci sarà uno "Show", di nome e di fatto, in cui Diana Del Bufalo e i Panpers, coinvolgeranno il pubblico con la loro travolgente simpatia e le loro gag esilaranti sotto la regia del presentatore di Colorado, Paolo Ruffini. Nei teatri dei comuni vicini andrà in scena un intreccio di fiabe per bambini con "C'era una volta..e poi?" al teatro comunale di Predappio; mentre il palco del di Galeata si trasformerà in una baleniera per accogliere la pièce "Una tazza di mare in tempesta".

CONCERTI - Il saxofonista e musicista svedese Mats Gustafsson approda sul palco dell'Area Sismica con un concerto molto particolare: si svolgerà completamente al buio e sarò organizzato in collaborazione con l'unione italiana ciechi. Al Time Pub si esibirà invece il quintetto di origine romagnola Grooviglio che interpreta cover di brani italiani dagli anni '60 ad oggi. La musica dal vivo non da tregua e anche il palco del Naima Club sarà occupato dai Boogie Airlines: una band emiliana che farà scatenare il pubblico al ritmo di boogie e rock'n'roll.

MANIFESTAZIONI - Attesissimo il ritorno della Segavecchia, tradizionale evento del periodo antecedente la Pasqua a Forlimpopoli, con musica, giostre, mostre e cibo. A Castrocaro invece protagonisti assuluti gli amici a 4 zampe per il Carnevale dei cani con sfilate, pesca di beneficienza e stand gastronomici.

FESTA della DONNA - Il Comune di Forlì, per la Giornata Internazionale della Donna, presenta "Lotto Marzo", una rassegna di incontri, spettacoli e mostre al fine di sensibilizzare i cittadini alla conoscenza e al dialogo sulla condizione delle donne.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Alla galleria d'arte Vero Stoppioni in esibizione la mostra fotografica "Dolore e libertà" con scatti d'epoca della Linea Gotica di Aniceto Antilopi. La Fondazione Dino Zoli presenta "L’albero del latte" di Silvia Bigi, giovane artista di Ravenna che indaga il rapporto tra predestinazione biologica e convenzioni sociali.

Sempre alla Fondazione Dino Zoli è ospitata una rassegna fotografica che esplora il tema dell’identità di genere, sollevando riflessioni sul ruolo della donna nella società contemporanea. Il giovanissimo autore fumettistica di Forlì, Jacopo Maltoni, prosegue il percorso espositivo approdando al Bar Party, al centro commerciale Ravaldino di Forlì. Fino al 4 aprile nello spazio espositivo di Arte al Monte, saranno protagoniste le opere in vetrofuso di Daniela Poletti, piemontese di origine ma romagnola d'adozione.

CINEMA - Ecco tutti i film nelle sale.