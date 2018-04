Amore, divertimento al Luna Park e delizie piemontesi: un weekend sfizioso

Profumi e specialità piemontesi alla conquista di Piazza Saffi: arrivano in centro a Forlì i tartufi di Alba, i formaggi di eccellenza e vini come il moscato d'Asti direttamente da una delle regioni più ricche di specialità gastronomiche in Italia. La passeggiata tra le bancarelle potrà continuare anche nelle vie del centro dove ci sarà un'edizione straordinaria del mercato cittadino. Per chi è in cerca di forti emozioni si potrà fare una corsa nelle giostre del Luna Park a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

CIBO e VINO - Piazza Saffi torna ad ospitare il mercatino regionale Piemontese, la fiera itinerante nella quale vengono proposti prodotti tipici dell’enogastronomia del Piemonte. Avventurandovi tra gli stand sarà possibile trovare formaggi d’eccellenza, con riconoscimenti Dop come Castelmagno, Bra, Testun e moltissimi altri; i palati più raffinati troveranno i preziosi tartufi di Alba, gli appassionati dell’enologia, invece, avranno l'occasione di degustare ottimi vini come dolcetto, nebbiolo, moscato d’Asti e tanti altri.

MANIFESTAZIONI - Ultimi giorni per godere del divertimento offerto dal Luna Park di viale della Libertà con numerose attrazioni, le stesse anche hanno animato la Segavecchia. Immancabile la presenza degli autoscontro, del tiro a segno e del bruco per i piccoli. Presente anche l’Extreme, un braccio meccanico che fa volare fino ad un'altezza di circa otto metri.

VISITE GUIDATE - Sono ben tre gli appuntamenti della rassegna “Storie di genti, armi e fortezze tra la Romagna toscana e la Romagna pontificia” che si svolgeranno questo fine settimana .

MERCATINI - Domenica in piazza Saffi si svolgerà un'edizione straordinaria del mercato cittadino a causa dell'annullamento dello stesso nella giornata di lunedì 16 aprile per agevolare la visita a Forlì del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ESCURSIONI - In arrivo nel weekend "Cammina cammina la salute si avvicina" un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini a proposito dei benefici della camminata: ci sarà la possibilità di iscriversi a quattro diversi gruppi di cammino, diversificati per livello di difficoltà: camminata veloce, camminata lenta, camminata per diversamente abili, camminata con cani.

SPORT - Si respira aria di competizione per il campionato provinciale 2018 di pattinaggio artistico, in programma al pattinodromo coperto di via Ribolle questo weekend, che vedrà sfidarsi circa 120 atleti e atlete.

TEATRI - Il genere giallo arriva al teatro comunale di Predappio con "Norma/n", ispirato liberamente a Psycho, il romanzo di Robert Bloch e il film che ne derivò divenuto uno dei massimi successi di Alfred Hitchcock. Gianfelice Imparato, insieme a Carolina Rosi e alla Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, affronta uno dei testi cardine di Eduardo, "Questi fantasmi!", in programma al Diego Fabbri. Al teatro Mentore di Santa Sofia, invece, va in scena lo spettacolo “Tangram”, una performance che ridisegna i confini tra danza, circo e teatro. E ancora, al Teatro Testori per la rassegna "L'Isola del Tesoro", il gruppo TeatrOrtica presenta la commedia "Ufficio reclami: una giornata infernale". Sempre nell'ambito teatrale un'iniziativa curiosa e gratuita: "Altrove, spettacolo teatrale dal vero" è una pièce che si svolgerà in un luogo ancora segreto che verrà rivelato il giorno prima dell'evento.

CONCERTI - Al Naima Club si festeggiano i 25 anni di attività dei Good Fellas che faranno ballare il pubblico con il loro swing, boogie e rock'n'roll accompagnati dalla cantante Robbie D. e dagli ospiti Ray Gelato e Mike Sanchez. Sbarca a "Entroterre", The Free Hands Project vibrazioni sonore; il progetto è un giro del mondo di suoni fra Australia, India, Europa, Africa e America latina.

INCONTRI - L’annuale tornata di primavera dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana avrà come tema “1918-2018: una grande corsa”. Quest'anno consegna il riconoscimento del “Vincastro d’Argento Premio a una Vita” verrà consegnato al professor Dino Amadori, presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Per chi è in cerca dell'anima gemella o solamente di nuove amicizie torna il Kiss speed date dove ogni persona avrà a disposizione 300 secondi per farsi conoscere.

RELIGIONE - A Castrocaro il fine settimana sarà dedicato interamente alla sua patrona, la Madonna dei Fiori: ci saranno le celebrazioni solenni, la recita del rosario, incontri e una serata di canti mariani, visualizzazione di cortometraggi e di immagini a tema.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

E' in programma "Esercizi dello sguardo arte contemporanea in Romagna", mostra in quattro sedi, dedicata all'arte figurativa contemporanea in Romagna. La Fondazione Dino Zoli ospita una mostra sul tema dell’identità di genere, sollevando riflessioni sul ruolo della donna nella società contemporanea. Se,pre alla Fondazione Dino Zoli è esposta "L’albero del latte" di Silvia Bigi, giovane artista di Ravenna che indaga il rapporto tra predestinazione biologica e convenzioni sociali.

CINEMA - Ecco tutti i film nelle sale.