Tanti saluti 2018, arriva il 2019: feste e show per accogliere il nuovo anno

CAPODANNO - Sono diverse le proposte per trascorrere la notte più luccicante dell'anno nel Forlivese e dintorni: Piazza Saffi diverrà luogo di incontro dove divertirsi e festeggiare l'ultimo dell'anno con il dj set di radio Bruno, uno spettacolo teatrale di danza aerea inedito a cura di Eventi Verticali, aspettando insieme il conto alla rovescia. Non mancheranno la pista di pattinaggio, il panettone e il vin brulé a cura degli Alpini. Al Naima Club vi attende una serata a base di menù romagnolo e musica dal vivo insieme al country dei Wild Angels; al BiFor si terrà invece l'Happy New Beer con cenone, birra a fiumi e dj set. Alla discoteca Arcadia di Monte Busca la festa di Capodanno inizia con la cena a base di ricco menù per proseguire con musica live anni 70/80 del gruppo disco music "Hot stuff"; alla mezzanotte brindisi e spettacolo pirotecnico, poi si prosegue ballando con musica reggaeton, commerciale e techno fino all'alba.

MANIFESTAZIONI - Durante le feste Castrocaro Terme e Terra del Sole si anima con giostre, spettacoli, laboratori per bambini, concerti, mostre, rassegne, degustazione di prodotti locali, momenti di condivisione e di divertimento.

CONCERTI - Nella notte di Capodanno l'atmosfera sudamerciana dei Soul Mundo avvolgerà il Teatro dell'ex Seminario di Bertinoro: il trio eseguirà i grandi classici della tradizione sudamericana. Al Time invece la Festa di Capodanno si anima con la musica live dei Meteora, che per l'ultima notte dell'anno propongono il meglio dei grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80.

TURISMO - Fino ad inizio anno si ripropone "Oh che bel Castello...!", l'iniziativa regionale culturale per la promozione turistica dei Castelli dell'Emilia - Romagna: in programma tanti appuntamenti nei manieri, nelle rocche e nelle fortezze, per valorizzare la bellezza del nostro patrimonio castellano.

PRESEPI - A Forlì e dintorni, i tanti estimatori della rappresentazione della nascita di Cristo non corrono certo il rischio di annoiarsi. Portico nel periodo natalizio si trasforma nel "Paese dei Presepi". Il paese medievale ospiterà dall'8 dicembre al 13 gennaio un'esposizione di presepi sotto il cielo stellato, disseminati negli angoli più suggestivi dell'antico borgo, nelle facciate delle case, nei sottoscale, alle finestrelle, nelle panchine o dentro tronchi cavi, realizzati con i più svariati materiali. Come da tradizione, si rinnova il celebre Presepe nella Solfatara che si snoda nelle gallerie della vecchia miniera di zolfo di Predappio Alta. Per il primo anno Castelnuovo di Meldola inaugura una nuova attrattiva natalizia: Il primo grande Presepio Meccanico itinerante poliscenico. A Bertinoro è stato allestito un presepe in una location davvero particolare: nell'antica grotta scavata nello "Spungone", utilizzata nei secoli scorsi come ghiacciaia e conservazione vivande. Dal 23 dicembre al 13 gennaio a Terra del Sole torna la Rassegna dei presepi, giunta alla 31esima edizione .

MOSTRE - Con l'autunno torna la rassegna dedicata alla fotografia ai Musei San Domenico. Dopo Sebastian Salgado e Elliott Erwitt, il Complesso museale ospiterà la grande mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, famoso fotografo italiano che è stato ospite alla Settimana del Buon Vivere 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione. Fino al 23 gennaio si terrà la mostra "Il giovane Maceo" dedicata al pittore Maceo Casadei alla Galleria d'arte Farneti di Forlì.