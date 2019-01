Gli eventi del fine settimana: tra concerti, mostre e presepi spicca il nuovo spettacolo di Giovanni Vernia

C'è ancora aria di Natale, anche se l'Epifania si è portata via tutte le feste, nel forlivese: tanti i presepi ancora visitabili, tra cui quelli magici di Portico o quello della Solfatara di Predappio Alta. Ma in questo freddo weekend di gennaio spicca sicuramente la comicità di Giovanni Vernia, ospite sabato al teatro Diego Fabbri con il suo nuovo spettacolo. E poi ancora i pomeriggi del bicchiere, spettacoli teatrali, operette, mostre e concerti un po' in tutta la provincia.

PRESEPI - A Forlì e dintorni ultimi giorni per ammirare i presepi. Portico nel periodo natalizio si trasforma nel "Paese dei Presepi". Il paese medievale ospiterà dall'8 dicembre al 13 gennaio un'esposizione di presepi sotto il cielo stellato, disseminati negli angoli più suggestivi dell'antico borgo, nelle facciate delle case, nei sottoscale, alle finestrelle, nelle panchine o dentro tronchi cavi, realizzati con i più svariati materiali. Come da tradizione, si rinnova il celebre Presepe nella Solfatara che si snoda nelle gallerie della vecchia miniera di zolfo di Predappio Alta. Fino al 13 gennaio a Terra del Sole torna la Rassegna dei presepi, giunta alla 31esima edizione .

CONCERTI - Ai Bevitori Longevi di Forlimpopoli appuntamento con la west coast americana, mentre all'Area Sismica si gusta il pianoforte di Francesco Prode

INCONTRI - A Bertinoro si tiene un nuovo incontro dei Pomeriggi del bicchiere, con assaggi di vino e di cultura.

TEATRI - Tanti gli spettacoli teatrali, per tutti i gusti, in scena nel forlivese. Spicca la comicità di Giovanni Vernia, ospite sabato al teatro Diego Fabbri con il suo nuovo spettacolo. Ma non è tutto: al teatro Il Piccolo ecco "La gallinella Rossa", mentre sempre al Diego Fabbri, questa volta domenica, è il turno della Vedova Allegra. Appuntamento teatrale anche a Galeata con El Pamperos e Boccaonta.

MOSTRE - Fino al 23 gennaio si terrà la mostra "Il giovane Maceo" dedicata al pittore Maceo Casadei alla Galleria d'arte Farneti di Forlì, mentre le copie d'autore di Bruno Merendi si potranno visitare alla Sala XC Pacifici. Mostra anche per i "Ricordi a colori" di Simone Bandini e gli ultimi giorni per "Clorofilla" al palazzo del Monte di PIetà