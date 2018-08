E' il weekend più "stellare" dell'anno: San Lorenzo, sagre e i buskers a Santa Sofia

Le possibilità di divertirsi in città e nei dintorni non mancano nemmeno con l'addentrarsi del mese di agosto, soprattutto in questo fine settimana di stelle cadenti. E proprio quando la maggior delle persone è in ferie arriva l'evento più atteso dell'estate: i busker, gli artisti di strada, i fantasticatori e gli spettacoli pirotecnici invadono tutte le strade e le piazze di Santa Sofia. Anche a Pieve Salutare si fa festa, questa volta però la protagonista è la bevanda estiva per eccellenza: la birra, largo alla nuova edizione di "Birra sotto le Stelle".

MANIFESTAZIONI - Inizia domenica e durerà fino al 15 agosto il magico divertimento a Santa Sofia con “Di Strada… in Strada” 2018. ll Titolo di questa XXVII edizione del Festival Internazionale Arti Performative Circo Teatro & Musica è “Le Mille & una Luce”. Domenica il festival inizia a Spinello con un assaggio: prima novità in questa frazione montana. Quarto e ultimo appuntamento della rassegna "Musica in Piazza" di Modigliana: la Mazurca, il Valzer e la Polka sono protagoniste in piazza Matteotti. La Festa de L’Unità alla Panighina propone ogni seraristorante romagnolo, pesce e pizzeria, stand espositivi, area parco giochi e gelateria.

CONCERTI - Ai giardini pubblici di Portico di Romagna arriva la musica trascinante dei Joe DiBrutto che saliranno sul palco a seguito della cena preparata negli stand gastronomici e a base di pizza cotta nel forno a legna.

CIBO e VINO - All'agriturismo Campo Rosso di Civitella di Romagna si propone un appuntamento che coniuga stelle e buona cucina: non ci sarà la Luna e questo renderà il cielo più scuro favorendo l'osservazione delle Perseidi le stelle cadenti. Oltre all'osservazione con telescopio della volta celeste, verranno proposte anche degustazioni di vini provenienti da diverse cantine del territtorio.

CORSI - Al giardino botanico di Valbonella si terrà il laboratorio dedicato alla creazione, con materiali riciclati, di alcuni strumenti per giocolieri, il pomeriggio sarà dedicato a capire come usarli.

SAGRE - Torna l'ormai tradizionale appuntamento di “Birra sotto le Stelle” a Pieve Salutare, nel parco antistante la chiesa parrocchiale. Nelle tre sere della manifestazione sarà possibile abbuffarsi presso gli stand, rinfrescarsi con fiumi di birra e ascoltare musica dal vivo. Non si fermano neanche questo weekend le iniziative a Bocconi. Questa volta tocca alla Festa Cuntadena che porta allegria in piazza del Popolo: tutte le sere la cena parte alle 19.30, con specialità basate sulle vecchie ricette, pasta e fagioli, polenta, strozzapreti, trippa e tanto altro ancora. Non mancano poi gli spettacoli che tutte le sere animano la festa.

MOSTRE - Proseguono gli appuntamenti espositivi con la grande arte contemporanea presso i locali del Glance Art Studio di Forlì che si propone come punto di riferimento per una serie di esposizioni dedicate alle correnti artistico-avanguardistiche del periodo 1950-1980, avviando un'indagine originale e supportata da opere di rilevanza museale. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo. Ad “Arte al Monte” sono ospitate tre installazioni di altrettanti artisti del territorio che si misurano con tecniche profondamente diverse. “Incontri inconsueti di ordinaria bellezza”: questo il titolo della mostra fotografica che si tiene all’Ex Colonia Fluviale di Rocca San Casciano nei Giardini pubblici.

