Workshop "Baby signs" per genitori e professionisti

Il Programma Baby Signs è un’opportunità speciale per chi ha voglia di comunicare ma non ha ancora raggiunto l’uso della parola per farlo. E’ un programma di comunicazione gestuale sempre in accompagnamento al linguaggio verbale, rivolto a bambini dai 6 ai 24 mesi. Si propone di stimolare e potenziare precocemente l’efficacia comunicativa all’interno della relazione tra il bambino e i suoi caregivers. Permette al bambino di esprimere i propri bisogni, interessi e stati d’animo attraverso i segni.



Mamme e papà (e non solo!) partecipando al Workshop potrete:

📍Individuare i segni più utili per voi e il vostro bambino, sulla base della sua età , delle sue capacità linguistiche e, naturalmente, sui suoi interessi.

📍 Apprendere le strategie per inserire i segni con successo nella quotidianità, e metterle in pratica con semplici simulazioni e attività pratiche.

📍Scoprire i benefici straordinari che l'uso dei segni ti regalerà: meno incomprensioni e frustrazione per voi e per il vostro bambino



A chi è rivolto

A Mamme e papà, nonni, educatori, terapisti, psicologi, assistenti per l'infanzia e chiunque voglia scoprire come facilitare e arricchire la comunicazione con bambini da 6 a 24 mesi.💛



Il Workshop, della durata di 2 ore e mezza, è tenuto dall' Istruttrice Certificata Baby Signs Jennifer Zanetti



Per informazioni su programma, iscrizione e costi contattate Jennifer all'indirizzo jenniferzanetti11@gmail.com