Workshop e live con i batteristi Martin Brandlmayr, Michele Rabbia e Julian Sartorius

Nel weekend del 27 e 28 ottobre il circolo Area Sismica ospita il workshop dei tre percussionisti e batteristi Martin Brandlmayr, Michele Rabbia e Julian Sartorius, che si esibiranno poi in concerto nel pomeriggio di domenica 28.

L’idea del seminario è quella di creare attraverso l’ascolto, l’analisi e l’esecuzione un ampliamento del vocabolario espressivo e sonoro. La finalità sarà quella di produrre una partitura, composta di segni ideografici e simboli redatta sul luogo, che verrà eseguita dai partecipanti del workshop.

All’interno di questo incontro, che avrà la durata di due giorni, verranno affrontati i seguenti argomenti: Elaborazione in tempo reale del suono acustico; Coabitazione di sonorità elettroniche e acustiche; Strutture grafiche di improvvisazione; Utilizzo dello strumento tradizionale in modo non convenzionale (strumenti preparati); Ascolto di materiale audio relativo alle tipologie di musiche inerenti al workshop; Nuove tecnologie e loro impiego nella vita musicale.

Il workshop è aperto a musicisti di qualsiasi strumento. I musicisti dovranno portare, oltre al proprio strumento, l’eventuale microfonazione abituale e cavi XRL bilanciati per gli strumenti elettronici.

Orario del seminario: sabato 27 ottobre dalle 14 alle 18 e domenica 28 dalle 9 alle 12

Costo iscrizione 50€

Domenica 28 ottobre, alle 18, si tiene poi il concerto. Ingresso 12 euro per i soci Arci.