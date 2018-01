Tracce e segni della fauna selvatica: workshop al Parco

L’obiettivo di questo workshop è fornire ai partecipanti le tecniche e le informazioni di base per poter scorgere i segni di presenza degli animali selvatici presenti in natura e poterne interpretare il significato, al fine di rendersi maggiormente consapevoli della Biodiversità presente in un determinato territorio. Nonostante l’avvistamento diretto di un selvatico sia sempre un evento emozionante, anche il percepire i segni del passaggio di un animale, le azioni conseguenti alla sua predazione o i luoghi dove riposa, è un’esperienza che arricchisce il proprio bagaglio culturale.



Il corso è riconosciuto quale aggiornamento professionale per le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE (4 crediti formativi).



Programma



24 marzo

- Cos’è CyberTracker?

- Introduzione allo standard CyberTracker e alla metodologia

- Cosa ci comunicano le impronte e i segni

- Chiavi di lettura Fauna italiana

- Parte pratica indoor

- Pausa pranzo

- Parte pratica sul campo

- Osservazione di Fauna



25 marzo

- Parte pratica sul campo



Orari

Sabato 24 marzo: 9:00-12.30 / 14.30-19:30

Domenica 25 marzo: 9:00 -12:00 /12:30-14:00



Costo:

97€ (10€ di sconto a chi si iscrive entro il 24 febbraio) sconto 10€ per soci AIGAE, WWF Young, SISN e studenti (gli sconti non sono cumulabili)



L’iscrizione si realizzerà inviando una mail a kokulandela@gmail.com oppure compilando il form di iscrizione in fondo alla pagina.



Le escursioni verranno condotte da RICCARDO RAGGI, Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 4/2000 – L. 4/2013, Laureato in Scienze Faunistiche presso l’Università degli Studi di Firenze – Scuola di Agraria.



Docenti del corso

- dott. TONI ROMANI, Dr. In biologia della fauna, esperto in nutrizione animale. Ha partecipato in progetti di monitoraggio di animali selvatici sia in Italia che all’estero, con esperienza in metodi non invasivi. Ha vissuto diverso tempo con comunità locali dell’Africa Sub-Sahariana e del deserto del Kalahari. Formatore ufficiale per CyberTracker Conservation.

- CARMELINDA GIANNONE, studentessa di Medicina Veterinaria, esperta nell’identificazione di Tracce e Segni della Fauna. III livello CyberTracker.