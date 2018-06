Workshop per donne dai 16 ai 35 anni sulle egemonie del corpo

Il 22, 23 e 24 giugno in piazzetta Corbizzi alla Fabbrica delle Candele si terrà un workshop "Mikroegemoniedelcorpo" condotto da Catia Gatelli e Karina Villavicencio.

Tre serate per indagare le relazioni di dominio, di obbedienza, accettazione, consenso e negazione: meccanismi che si possono riscontrare nell'organizzazione corporea più concreta, nella vita quotidiana, nel modo di vivere di tutti i giorni.

In che modo allora il corpo di donna si pone e come si relaziona alle strategie che ne derivano e possono essere trasformate in materiale artistico per pensare forme di resistenza, di micro-organizzazione e spostamento dei territori dell'intimo.

Il laboratorio é rivolto al pubblico di genere femminile, non solo biologico, di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Non é necessaria alcuna specifica competenza.

Consigliamo un abbigliamento comodo e di portare con sé qualcosa da mangiare e da bere per le pause.

Partecipazione gratuita