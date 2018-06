"X Verso", concerto con la tribute band ufficiale di Tiziano Ferro

Sabato 9 Giugno a Castrocaro Terme in Piazza Mazzini grande concerto con il tributo a Tiziano Ferro della band X VERSO, riconosciuta a livello ufficiale dal cantautore.

Si tratta dell'unica data in Romagna per l'estate 2018. La band è formata da sei ragazzi, con Davis Manoni alla voce, nato a Padova, Daniele Matera alle chitarre, Loris Dallago alla batteria, Francesco Dallago al basso, Daniele Scapin alle tastiere e Marco Sirio tecnico del suono. Sio tratta della prima brima Band in Italia ad eseguire il tributo a Tiziano Ferro.

Ingresso offerta libera