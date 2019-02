Le grandi hit dei Red Hot Chili Peppers nel concerto tributo

I Los Angeles Peppers sbarcano all' Xray pub di Forlì per un tributo live ai Red Hot Chili Peppers.



Venerdì 1° marzo, ore 22.00, appuntamento con i brani più celebri dei Red Hot Chili Peppers e le rarità storiche più amate dai fan, in un viaggio dagli inizi della band fino all'ultimo album "The Getaway".



Consigliata la prenotazione.