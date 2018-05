26° rassegna di teatro universitario: un periplo plurilingue

Martedì 8 maggio prende il via la XXVI edizione della Rassegna Teatrale dell’Associazione Studentesca Universitaria SSenzaLiMITi, inserita nella programmazione scientifico-culturale “Babele Teatrale in Costruzione 2018”, ideata e organizzata dal Centro di Studi Trasversali su Teatro e Interculturalità (TRATEÀ) del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell'Università di Bologna – Campus di Forlì.

Il Teatro Diego Fabbri sarà per quattro giorni il mare nel quale la nave dei giovani argonauti dell’associazione studentesca navigherà a vele spiegate per portare in scena dodici spettacoli in lingua originale. Arabo, bulgaro, francese, giapponese, inglese, italiano, italiano L2, portoghese, russo, slovacco, spagnolo e tedesco sono le maschere linguistiche che fungono da ponte per la scoperta delle culture altre. Dal 1992 il territorio forlivese è il porto di partenza per il viaggio alla ricerca del vello d’oro.

Ventisei anni di sperimentazione e innovazione universitaria hanno dimostrato che la glottodidattica teatrale è una metodologia idonea per acquisire le competenze trasversali (soft skill) che il nuovo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore richiede. La comunità scientifica internazionale ha riconosciuto il valore di tale proposta metodologica vista la ricaduta altamente positiva sullo sviluppo della competenza comunicativa interculturale.

L’attuale organizzazione del mondo del lavoro richiede sempre di più ai giovani professionisti non solo una solida formazione linguistica ma anche una intelligenza creativa tesa a incrementare capacità manageriali, comunicative e relazionali. Capacità ritenute oggi fondamentali per nuove forme di occupabilità e ricerca del lavoro. La mediazione linguistica è un passaporto valido per aprire frontiere e creare nuovi territori inesplorati. Dal Campus di Forlì si propaga un’onda di creatività comunicativa partita 26 anni fa grazie a un’arte antica come il teatro.

La realizzazione della XXVI Rassegna SSenzaLiMITi è stata possibile grazie alla fattiva e generosa collaborazione del Comune di Forlì e dell’Assessorato Cultura e Politiche Giovanili, che si sono dimostrati interlocutori attenti alle nuove proposte culturali, consolidando così la rete di sinergie tra la città di Forlì e l’istituzione universitaria.

Inoltre, la Rassegna teatrale si avvale del contributo concesso dalla Vicepresidenza della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione e dal Settore Diritto allo Studio dell’Ateneo di Bologna.

La loro speciale collaborazione ha favorito la navigazione senza limiti e ha permesso di vivere la dimensione ludica come strumento d’elezione nel curriculum accademico.

Tutti gli spettacoli sono sopratitolati in italiano.

L’ingresso è libero ed è aperto a tutta la cittadinanza forlivese.



Programma delle quattro serate

Martedì 8 maggio 2018 porta ore 19.00 - sipario ore 19.30

1. Spettacolo di italiano L2

Togli l’arte e mettila da parte.

Docente referente: Anna Zingaro

2. Spettacolo di slovacco

Urban Fragment.

Docente referente: Veronika Svoradová

3. Spettacolo di italiano

Istruzioni di naturalezza per le nuvole.

Docente referente: Francesco Giardinazzo

Mercoledì 9 maggio 2018 porta ore 19.00 - sipario ore 19.30

1. Spettacolo di portoghese

Engarrafados!!

Docente referente: Anabela Ferreira.

2. Teatro tedesco

Berlino Express.

Coordinamento: Martina Zanfi.

3. Teatro spagnolo

Kαιρός: el instante decisivo.

Docenti referenti: M. Isabel Fernández García e Yvonne Grimaldi.

Giovedì 10 maggio 2018 porta ore 19.00 - sipario ore 19.30

1. Spettacolo Giapponese

未来 • Mirai.

Docente referente: Motoko Ueyama.

2. Spettacolo di arabo

Le peripezie di Giabir.

Docenti referenti: Ahmad Addous e Sara Nanni.

3. Spettacolo di bulgaro

Breaking Bulgar.

Docente referente: Laska Laskova.

Venerdì 11 maggio 2018 porta ore 19.00 - sipario ore 19.30

1. Spettacolo di russo

Quattro personaggi in cerca di fiaba. Жили-были… а где?

Coordinamento: Caterina Arzani.

2. Spettacolo di inglese

Out of Character.

Coordinamento: Katia Bulgarelli e Margherita Martinelli.

3. Spettacolo di francese

Chemin faisant.

Docente referente: Marie-Line Zucchiatti.