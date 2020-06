Yoga canoa e trekking in mezzo alla natura

Sabato 20 giugno, alle 9.30 parte una giornata di yoga, canoa e trekking: la canoa porta i partecipanti attraverso il lago di Ridracoli, poi con una passeggiata a piedi di circa un'ora si raggiunge la Foresta della Lama, il vero cuore verde del Parco Nazionale. Su uno splendido prato in mezzo alla Foresta, per chi vuole, si tiene una lezione di yoga (anche per chi è al primo approccio). A seguire pranzo al sacco e un po' di relax in una delle zone più rilassanti e panoramiche all'ombra dei "Giganti del Parco": le sequoie.

Per la parte a piedi: Distanza km 5 a/r. Dislivello circa 200 m. Tempo percorrenza andata circa 1 ora, dallo sbarco a terra. Per svolgere l'attività in sicurezza e con un numero ristretto di persone sono previste 2 partenze: ore 10.30 e ore 11.15 (Il secondo turno verrà attivato solo se il primo turno è al completo) - Ritrovo presso la biglietteria della Diga di Ridracoli, un'ora prima dell'orario di partenza prenotato. - Rientro previsto tra le ore 16.00 e 17.00

Costo: 30 euro a persona, 8 euro bambini da 6 a 9 anni, gratis bimbi di età inferiore a 6 anni. I bambini da 8 anni in su possono pagaiare come gli altri, i più piccoli faranno solamente da passeggero. L'attività è adatta a tutta la famiglia.

Prenotazione obbligatoria entro martedì 16 giugno (o fino ad esaurimento posti). La tariffa comprende già il biglietto di ingresso alla diga e ha Idro Ecomuseo, che potrete visitare al rientro. Per informazioni: tel 0543 917912 - ladigadiridracoli@atlantide.net

L'escursione si effettua con un numero minimo di partecipanti. Occorrente: vestiti sporcabili, sandali/scarpette da scoglio,scarpe da ginnastica, asciugamano, berretto o bandana, borraccia e pranzo al sacco, telo/materassino/stuoia (o qualunque cosa per mettersi nel prato per lo yoga). Le canoe con relative pagaie e giubbottini di salvataggio verranno sanificati prima dell'inizio dell'attività. Per tutta la giornata avrete a disposizione gel disinfettante per le mani. E' obbligatorio da parte vostra l'utilizzo della mascherina per il momento di ritrovo, per il briefing iniziale e in qualunque occasione in cui non sia garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro (per gli altri momenti è a vostra discrezione).