Yoga, campane tibetane e specialità indiane per un "Viaggio in Oriente"

Proseguono a Dovadola le proposte estive in collaborazione con la Pro Loco. L'appuntamento si svolge sabato 3 agosto. Si tratta di una proposta organizzata dalla locale Associazione Genitori unitamente alla piccola comunità proveniente dal Bangladesh che da tanti anni vive a Dovadola e che si è perfettamente integrata nella nostra realtà. Questa occasione è un modo per conoscere le loro tradizioni bengalesi piene di colori, profumi, sapori e suoni.

“Viaggio in Oriente”, questo è il titolo dell'evento che si svolge in piazza Berlinguer. In una cornice di colori sgargianti, grandi e piccini potranno partecipare dalle ore 17 a lezioni di yoga con campane tibetane oppure beneficiare di un rilassante massaggio ayurvedico mani e piedi. E' presente anche un angolo per fare decorazioni a base di hennè.

Dalle ore 19 sono aperti gli stand gastronomici con specialità indiane, anche con piatti vegetariani. E per finire si svolge un'elegante esibizione con costumi tipici bengalesi.

L'Associazione Genitori, presieduta ora da Chiara Mattielli, da molti anni si impegna in iniziative rivolte ai bambini per la realizzazione di progetti per le scuole di Dovadola (infanzia, primaria e medie). Ricordiamo che tutto il ricavato dell'evento di sabato, al netto dei relativi costi sostenuti, sarà impiegato per queste finalità.