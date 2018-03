Zach Brock e Phil Markowitz ospiti ad "ArtusiJazz"

Penultimo appuntamento "ArtusiJazz club", rassegna musicale proposta dell'associazione "Dai de jazz" di Forlimpopoli. Sabato 17 marzo alle 21.45 all'interno della Chiesa di San Silvestro, via Frangipane 13-1 a Bertinoro, a salire sul palco saranno due autentici giganti del loro strumento e dell'improvvisazione: Zach Brock e Phil Markowitz. Il primo è un violinista jazz e compositore acclamato come uno dei più promettenti musicisti della sua generazione. A sedere accanto a lui, davanti al pianoforte, Markowitz: pianista dalla sensibilità e profondità insuperabili (Chet Baker ha inciso con lui alcuni dei suoi album più belli). Il risultato è una interazione travolgente e totalizzante. L' ingresso intero costa 15 euro, 13 il ridotto. Per informazioni e prenotazioni, contattare il 340 5395208.