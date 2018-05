Zanca Trio live per il giro di boa del "Forlì Jazz Festival"

Al giro di boa il Forlì jazz festival, dedicato a Chet Baker, che sta riscuotendo apprezzamenti sia dal numeroso pubblico che segue i vari concerti, sia dai gestori dei club, dei locali, scuole, bar, ristoranti che sono stati coinvolti in questo suggestivo progetto, alcuni per la prima volta con la musica live.

Nella mattinata di sabato presso Calboli Dischi e B-Side si proporrà una full immersion nella musica di Chet Baker.

Nel pomeriggio, dalle ore 18,00 presso il Caffè del Teatro, in corso Diaz, verrà presentato il cd “Live Chet at Naima club”, la registrazione fatta al concerto di Baker nel marzo 1984.

Toccherà invece al trio di Giuseppe Zanca, sabato dalle ore 18,30, presso il Time di viale Italia, ex Pride, proporre i migliori brani jazz del suo repertorio, con un omaggio speciale al grande trombettista dell’Oklaoma.

Ma ecco cosa ha detto Zanca del suo primo approccio con la tromba e della sua passione per Baker.

“Sono un trombettista, compositore ed arrangiatore e sin da ragazzino all'età di 12/13 anni ho iniziato ad essere stimolato dai grandi trombettisti, prima di tutti il grandissimo Dizzy, ma poi anche Freddy Hubbard, Randy Braker, Chuck Mangione, Miles Davis e non poteva mancare Chet!

Ho cercato di attingere da tutti loro per il linguaggio, il repertorio, i fraseggi.

In particolar modo i brani del repertorio di Baker sono entrati a far parte degli standard più significativi per esprimere il proprio carattere, ecco anche perchè lui cantava oltre che suonare.

In questa occasione nel mio programma aggiungeremo alcuni di questi brani, tre di questi interpretati dalla voce di Andrea Ricci Maccarini, con il quale per due anni ho avuto un progetto proprio dedicato a Chet Baker”.