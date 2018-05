"Zard-In": a Forlì il festival dedicato ai giardini e i cortili più suggestivi della città

Nel weekend "Forlì in Fiore", l'appuntamento in programma sabato e domenica nel centro storico della città mercurio, ci sarà "Zard-In", il festival dedicato ai giardini e i cortili più suggestivi della città. Un percorso che regalerà ai più curiosi la possibilità di vedere finalmente cosa si nasconde dietro i protoni e i cancelli di questi luoghi senza tempo. Due giorni per visitare gli scorci accanto ai quali si è abituati a non soffermarsi passandoci a fianco nella quotidianità. Un percorso che vedrà una concentrazione, negli stessi cortili, di storie, arte, musica e cibo dedicati a tutta la cittadinanza. Un evento green come i giardini, che vuole riscoprire la storia e la bellezza di Forlì. Sono in programma concerti, proiezioni, visite guidate, laboratori per adulti e bambini.

LA MAPPA INTERATTIVA - Una mappa del percorso guiderà i visitatori alla scoperta di questi luoghi e di tutte le attività proposte. Scansionando con lo smartphone i codici QR di ogni quartiere messi a disposizione dei visitatori, si potrà accedere a tutte le note di approfondimento sui luoghi visitabili e i loro dintorni. Sarà così possibile scoprire angoli nascosti anche della storia (più o meno recente) della città.

Ogni luogo sarà accompagnato da informazioni storiche, botaniche o da aneddoti curiosi. "L’intento - spiegano gli organizzatori - è in primis di staccare per un po’ dal grigio del cemento e trovare il verde nascosto in città, ma anche di riscoprire e rivalutare la storia e le bellezze del capoluogo romagnolo". Il costo di iscrizione è di 5 euro (3 euro studenti) e permette l’accesso a tutti gli spazi aperti in occasione di Zardin (per i bambini fino a 10 anni l’ingresso sarà gratuito). Per informazioni contattate: zardinforlì@gmail.com – 334 3455196.