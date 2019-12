Acceso il Zoc ed Nadel a Modigliana: si mangia tutti insieme e si fa festa fino all'Epifania

Fino al 6 Gennaio a Modigliana è tempo di "E Zoc ad Nadel". La manifestazione riprende l’antica usanza di accendere un grande ceppo nella piazza principale del paese che resterà vivo fino all’Epifania. Ogni sera il ritrovo è in piazza Matteotti nella tipica atmosfera festiva di calorosa convivialità, per degustare ciò che viene offerto dalle varie associazioni e aziende che gestiscono di volta in volta ogni singola serata. Il menù tipico delle colline forlivesi prevede minestre varie, carne alla griglia, pane e sangiovese a volontà, assaggi di pancetta, castrato, polenta, fagioli con le cotiche, ceci caldi, crostini, stufato di fagioli con salsiccia e pancetta, carne in graticola, porchetta, panini, dolci e vin brulè.