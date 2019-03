Lotta contro il tumore, il sogno di Cristina diventa realtà: Zumbathon per lo Ior con un super ospite

Domenica, dalle 15, al Palazzetto dello Sport Palavending situato in via del Tulipano 14 a Forlimpopoli, si terrà lo “Zumbathon”, grande evento di fitness musicale con due presenter di fama internazionale: Vicky Zagarra, zumba education specialist italo-colombiana formatasi nel 2002 a Miami con “Beto” Perez, coreografo e creatore di questa particolare disciplina, e lo zumba jammer Alessandro Belletti. La giornata sarà interamente dedicata alla solidarietà: il ricavato andrà infatti a sostegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo e del suo Progetto Margherita, il servizio di fornitura di parrucche gratuite per le donne che affrontano l’effetto collaterale fisicamente più visibile e psicologicamente più gravoso delle terapie, la caduta dei capelli.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Forlì, nasce dall’amicizia di Martina Marchi, co-organizzatrice dello “Zumbathon”, Alessandro Belletti e Cristina Fiorini, paziente oncologica appassionata di Zumba che ha usufruito dei servizi gratuiti dello Ior per un aiuto nella sua battaglia. "Il sogno di Cristina era proprio quello di creare qualcosa che coniugasse il suo amore verso questa disciplina e la solidarietà verso tutti coloro che stanno affrontando una malattia - spiega Martina -. Siamo stati molto felici di darle una mano a realizzare questo suo desiderio".

"Abbiamo seguito il suo percorso personale attraverso le varie iniziative cui partecipava, e non potevamo fare a meno di notare quanto la Zumba l’aiutasse a stare meglio - prosegue Marchi -. Così, spinti dal desiderio di vederla continuare a sorridere, abbiamo deciso di organizzare un grande evento a sostegno dell’organizzazione che le è stata più vicina in questa sua lotta, contattando per l’occasione Vicky Zagarra: nonostante Cristina la ritenesse irraggiungibile, Vicky non solo si è dimostrata disponibile a partecipare ma anche entusiasta di poter supportare una causa tanto nobile. Appena si è sparsa la voce della sua presenza abbiamo ricevuto conferme di partecipazione da tutta Italia: per domenica ci aspettiamo il tutto esaurito". L’ingresso è ovviamente aperto a tutti gli amanti di questa favolosa disciplina. Per maggiori informazioni, contattare il numero 338.9823610.