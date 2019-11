Per il ciclo “corsi serali a libero mercato” organizzati da Fondazione EnAIP presso la sua sede di Forlì (via Campo di Marte 166) è in partenza il corso di Contabilità Generale: 55 ore totali, giornate martedì e giovedì, orario 20,00 - 22,30. La prima lezione è prevista per giovedì 14 novembre.