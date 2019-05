Cavalli e cavalieri: tutti i benefici dell'equitazione

L'equitazione è uno sport che a un osservatore inesperto può sembrare semplice: si tratta solo di stare seduti in sella, no? In realtà, chiunque abbia mai montato un cavallo sa benissimo quanto lavoro richieda questa attività, ma soprattutto quanto sia benefico per allenare il corpo e la mente. Può essere un'attività molto divertente, sia per adulti che per bambini. I bambini possono imparare ad essere responsabili e a prendersi cura di un animale molto più grande di loro. Se ti piacciono gli animali e non hai paura di metterti in gioco, l'equitazione può essere l'attività perfetta per te. Vediamo insieme i suoi benefici.

Andare a cavallo: i benefici fisici

I benefici fisici che si ottengono dall'equitazione sono molti:

Sviluppo dell'equilibrio e della coordinazione motoria

Rafforzamento dei muscoli

Aumento dei riflessi e della mobilità articolare

Migliore percezione visiva dello spazio e stimolazione dell’integrazione sensoriale

Da non trascurare la stimolazione del sistema cardiovascolare, grazie alla quale la circolazione sanguigna è migliorata, con tanti altri benefici risultati. Una passeggiata a cavallo stimola gli organi interni come una passeggiata a piedi, aiuta a migliorare il funzionamento del fegato e la digestione: a cavallo si bruciano 5 Calorie al minuto ed aumentando l’andatura aumenta la quantità di calorie bruciate.

Oltre al momento della vera e propria passeggiata, non va dimenticato che trattandosi di un hobby che prevede anche la cura di un animale di grandi dimensioni come il cavallo, l'equitazione comporta anche alcune attività collaterali: strigliare il cavallo, pulire la stalla, maneggiare selle, attrezzature o balle di fieno sarà un po' come andare in palestra, in quanto costituisce un ottimo esercizio per la muscolatura e per le ossa.

Andare a cavallo: i benefici mentali

Dopo aver superato lo scoglio dell'apprendimento, quando saprai già montare e condurre un cavallo, inizierai a sentire che hai bisogno di impegnarti in nuove sfide, di migliorarti e con l'esperienza svilupperai la responsabilità, la pazienza, l'autodisciplina, e la fiducia in te stesso. Inoltre, trattandosi di uno sport da esercitare all'aria aperta, l'equitazione può aiutare a evadere dallo stress di tutti i giorni per immergersi nella natura, respirando aria fresca circondati dal paesaggio: questo può amplificare considerevolmente il tuo benessere generale.

Un cavallo per amico

Il cavallo è un animale molto intelligente e, grazie alla frequentazione nel tempo con un cavallo, imparerai a conoscerlo e instaurerai con lui un rapporto spirituale. Molti cavalieri entrano in una vera e propria sintonia con il loro cavallo, condividendo emozioni e sentimenti. Nei periodi di stress, inoltre, il cavallo può essere considerato un vero, silenzioso amico.

