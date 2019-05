Imparare l'inglese si può: ecco qualche consiglio

Dal lavoro alla musica ai modi di dire, nell'epoca di facebook e dei social media è tutto un rincorrersi di parole, costrutti e battute in inglese. E se non vuoi restare indietro o sembrare un essere nato nel giurassico, è fondamentale masticare quel po' che basta della lingua di Shakespeare per capire cos'è un brief, cosa si intende con know-how e, magari, cosa sono le lyrics di una canzone o cosa rispondere a chi ti dice "mi piace il tuo outfit"... ("grazie" è la risposta!) La lingua inglese è ormai uno strumento di comunicazione imprescindibile, e conoscere bene l'inglese, oltre a capire tutti gli inglesismi di cui l'italiano si sta infarcendo sempre più, permette di intendersi un po' con tutti, di viaggiare praticamente ovunque e, inoltre, costituisce un requisito base per molti lavori. Non c'è dunque da stupirsi se l'offerta di corsi di formazione per l'inglese, a ogni livello e per ogni tipo di esigenza, sia così alta e variegata.

Consigli per imparare l'inglese

Se sei a un livello base, oppure a zero, non farebbe male studiare un po' di grammatica che, per fortuna, in inglese è piuttosto limitata.

Se sei già a un livello intermedio, la pratica è un buon modo per migliorare la vostra conoscenza della lingua inglese: sfruttate quindi ogni occasione per parlare inglese quando vi capita sul posto di lavoro o per strada con un turista.

Ascolta musica, guarda film e serie tv in lingua originale oppure leggi (libri, giornali, fumetti...) in lingua inglese. Ci sono podcast e canali youtube in inglese che trattano temi interessanti per i tuoi hobby o il tuo lavoro: anche questa potrebbe essere una valida soluzione per imparare in modo più piacevole e "fruttuoso".

Se preferisci una soluzione più strutturata, ci sono tanti corsi online, più o meno famosi, in cui si può imparare la lingua inglese partendo da zero, oppure aumentando le proprie capacità linguistiche.

Bisogna sempre ricordare che la comprensione di un testo o di un discorso sono importanti, ma è altrettanto importante allenarsi in prima persona per perfezionare la pronuncia: si tratta di un tasto dolente di molti studenti di lingua inglese, che si può risolvere solo attraverso l'attento ascolto e l'imitazione dei madrelingua. Trovare un buddy con cui poter parlare in inglese potrebbe essere una soluzione.

Corsi di lingua inglese a Forlì

Il modo migliore per raggiungere un buon livello rimane sempre una lezione d'inglese con un insegnante specializzato. Ecco le proposte formative a Forlì: