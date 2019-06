Imparare a muovere i primi passi di tango: ecco i corsi in città

La storia del tango affonda le sue radici in Argentina e Uruguay. Una danza dalle movenze sensuali e ritmiche che richiamano al pensiero il calore e i balli popolari del sud America, ma ormai abbastanza ingentilito da poter costituire un mezzo espressivo comune a tutto il mondo. Negli ultimi anni anche in Italia il tango è diventato una forma artistica di ballo molto conosciuta e praticata. Il suo fascino si trova, anche, nel fatto che si tratta di un genere musicale e un "modo di essere" unico, focoso e libero.

Nel tango il linguaggio del corpo e la mimica facciale sono fondamentali. Si balla sempre in coppia, e l'esibizione richiede un rigoroso sfoggio di abbigliamento: dalle scarpe, al vestito, al trucco, tutto rientra in questa espressione artistica. Eppure si tratta di un ballo estremamente democratico, adatto a tutti, dilettanti e non. E nelle milonghe (cioè i locali in cui si balla il tango), sempre più frequentate, possono sbocciare bellissime amicizie e grandi amori sotto le note passionali della musica argentina.

Come è nato il tango?

Il tango è nato come ballo popolare, e significa incanto ed eleganza. Inizialmente era considerato il ballo dei poveri, ma con il passare degli anni ha preso sempre più piede, tanto da essersi affermato anche come categoria durante numerose competizioni in tutto il mondo. La musica di base si è molto evoluta, non a caso negli anni '70 sono stati introdotti nell' orchestra anche il basso o la chitarra elettrica, percussioni e batteria.

Scuole di tango a Forlì

Se non vedete l'ora di lanciarvi sulla pista da ballo, ecco alcune scuole di danza di Forlì in cui prendere lezioni di tango: