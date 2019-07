Come le sirene: ecco perché dovresti imparare a nuotare e dove farlo

Grazie alla vicinanza al mare, molti di noi forlivesi sanno nuotare; ma talvolta con questo verbo, nuotare, intendiamo per lo più un dimenare braccia e gambe per restare a galla e muoverci con un dispendio di energia non indifferente. Se ti ritrovi in questa descrizione, ma ti piacerebbe diventare un nuotatore provetto, ecco qualche spunto per deciderti!

I benefici del nuoto

Partiamo con l'aspetto più noto, quello della salute: nuotare fa bene e questo perché è uno degli sport più completi che ci siano, che mantiene in allenamento davvero tutto il nostro corpo. Ma non solo. Il nuoto agisce infatti, in particolare, su alcuni aspetti:

Resistenza, forza e flessibilità dei muscoli: grazie alla resistenza dell'acqua, e a seconda del tipo di allenamento, è possibile rendere i muscoli più flessibi e forti, ma anche più resistenti.

grazie alla resistenza dell'acqua, e a seconda del tipo di allenamento, è possibile rendere i muscoli più flessibi e forti, ma anche più resistenti. Stimolo del metabolismo : se praticato con costanza, il nuoto può aumentare il metabolismo basale, cioè quel tipo di metabolismo che si attiva durante l'intero arco della giornata in seguito all'aumento della massa muscolare.

: se praticato con costanza, il nuoto può aumentare il metabolismo basale, cioè quel tipo di metabolismo che si attiva durante l'intero arco della giornata in seguito all'aumento della massa muscolare. Rafforzamento del sistema cardio-circolatorio: il nuoto aiuta a rafforzare il cuore, trattandosi di un esercizio cardiorespiratorio.

il nuoto aiuta a rafforzare il cuore, trattandosi di un esercizio cardiorespiratorio. Contribuisce al rilassamento: il nuoto, praticato con regolarità ed equilibrio, aiuta a sfogare le energie negartive represse e accumulate durante la giornata, permettendoti di riposare più serenamente e di affrontare le giornate con maggiore buon umore, grazie alla produzione di serotonina che innesca.

Il nuoto è adatto a ogni età

Adulti, ragazzi, bambini, anziani: grazie alla possibilità di modulare lo sforzo, e ai movimenti dolci, il nuoto è lo sport adatto a ogni età; inoltre, è molto indicato anche per le riabilitazioni e per riattivare muscoli atrofizzati.

Serve poco o niente per praticarlo

Basterà infilare in una borsa il costume, le ciabatte di gomma, la cuffia e un telo in cui asciugarsi e avrai tutto quello che ti serve: nessuna attrezzatura costosa, dunque. Non ci sarà bisogno di grandi investimenti per praticare questo sport così salutare!

Corsi di nuoto a Forlì

Se ora ti stai chiedendo dove è possibile imparare a nuotare, seguito da un istruttore e con soluzioni che più si adattano a te, ecco tre opzioni per iniziare la tua ricerca di un corso di nuoto a Forlì: