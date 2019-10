Inglese, contabilità e impianti elettrici: in partenza nuovi corsi di formazione all'EnAIP

Per il ciclo “corsi serali a libero mercato” organizzati da Fondazione EnAIP presso la sua sede di Forlì (via Campo di Marte 166) è in partenza il corso di Inglese 1° livello: 40 ore totali, giornate martedì e giovedì, orario 19,30 - 21,30. La prima lezione è prevista per martedì 29 ottobre.



Sono invece ancora aperte le iscrizioni per i corsi di Contabilità Generale (55 ore) e Impianti Elettrici Civili (45 ore), che si svolgeranno, una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, sempre nelle giornate di martedì e giovedì, in orario serale (da definire).