Dal Krav Maga alla Boxe thailandese, scopri come scegliere il giusto corso di autodifesa

Nel campo dell'autodifesa esiste in Italia un'ampia offerta, con corsi e lezioni specifiche, riprese dalle discipline orientali o meno, organizzate da professionisti. Questi corsi spesso offrono alle persone che li frequentano strumenti utili anche a gestire il panico in situazioni di aggressione fisica o furto, per fare un paio di esempi. Ma come scegliere il corso giusto?

Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno nella scelta del corso più adatto alle tue esigenze.

Come scegliere il corso di autodifesa

Innanzitutto il corso di autodifesa personale deve essere semplice e affine alle tue inclinazioni; è preferibile evitare tecniche molto complesse che richiedono lunghi periodi di apprendimento. E’ fondamentale scegliere corsi con tecniche facilmente assimilabili dell’allievo, immediatamente applicabili in situazioni di reale pericolo. Il corso deve anche insegnare a gestire le situazioni dal punto di vista emotivo. E’ importante allenare non solo il corpo, ma anche la mente che deve essere pronta a gestire panico ed eventi imprevisti.

Fondamentale, quindi, è rivolgersi a insegnanti preparati, ufficialmente riconosciuti. Ti suggeriamo quindi di trovare informazioni sul maestro e sulla scuola chiedendo ad esempio ad allievi o ex allievi. Inoltre, prima di iscriverti, chiedi di poter assistere o provare una o due lezioni in modo da renderti conto personalmente se il corso è in linea con le tue aspettative. Infine, evita classi troppo numerose: possono risultare poco proficue, per cui preferisci corsi con un numero contenuto di iscritti.

Dalle arti marziali miste al Krav Maga

All’interno dei corsi di autodifesa è possibile seguire lezioni su arti marziali specifiche, ma è anche possibile trovare corsi non dedicati ad una sola disciplina che insegnano tecniche MMA (arti marziali miste) riprese ad esempio da karate, ju jitsu, boxe e lotta a terra.

Per quanto riguarda, invece, le singole arti marziali più adatte all'autodifesa, ne citiamo 3:

: Il Krav Maga (in Ebraico "combattimento con contatto a corta distanza") è un'arte marziale nata in Israele; si tratta di un sistema di combattimento che fonde diverse tecniche provenienti da varie arti marziali che ha come obiettivo primario la neutralizzazione dell’ostacolo nel minor tempo e col minor sforzo possibile. Il Krav Maga ignora completamente l'aspetto estetico puntando principalmente sul risultato pratico. Nel Krav Maga hanno grande importanza i colpi diretti a zone vitali del corpo come genitali, carotide e occhi. Judo : Molto popolare in Italia, il Judo è un'arte marziale giapponese che può rivelarsi utile per la difesa personale. Un abile Judoka infatti è in grado di sfruttare lo slancio dell'avversario a proprio vantaggio per portare il combattimento a terra dove le eventuali differenze fisiche vengono quasi annullate.

: Molto popolare in Italia, il Judo è un'arte marziale giapponese che può rivelarsi utile per la difesa personale. Un abile Judoka infatti è in grado di sfruttare lo slancio dell'avversario a proprio vantaggio per portare il combattimento a terra dove le eventuali differenze fisiche vengono quasi annullate. Boxe thailandese: la boxe thailandese è uno sport da combattimento molto efficace nell'autodifesa che punta sui colpi portati con ginocchia e gomiti. Le gomitate possono risultare estremamente efficaci in una situazione di pericolo, perché i gomiti sono molto più resistenti delle ossa delle mani.

Corsi di autodifesa a Forlì

Ecco dove sono attivi corsi di autodifesa a Forlì:

Self Defence School, Palestra scolastica "Rodari", via Ca Rossa 56, Telefono: 3334393038.

Khatawat, Via Pelacano, 12, Telefono: 0543421766

Arena Fitness, Via Cervese, 47, Telefono: 0543031333

