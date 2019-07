La patente del computer: migliora le tue competenze informatiche

Se sei in cerca di un impiego, o vuoi potenziare le tue capacità in ambito informatico di base per migliorare le tue performance, è importante sapere che esistono corsi appositi per insegnarti le competenze informatiche, di base ma non solo. Sia il mondo del lavoro che della vita privata, ai nostri giorni, sono pervasi dalla presenza di strumenti informatici molto noti, come i software di Microsoft Office, per dirne tanti in una volta sola: Word, Excel, Powerpoint... Essere completamente a digiuno per quanto riguarda l'uso di questi e altri programmi, largamente utilizzati nel mondo del lavoro, significa privarsi di una buona carta da allegare al curriculum: infatti quasi tutti i lavori d'ufficio, e spesso non solo quelli, prevedono l'uso di un computer e non saperlo usare, o farlo con lentezza, può renderti improduttivo e stressato. Frequentare un corso di informatica, dunque, e ottenere la Patente Europea del Computer potrebbe essere la soluzione giusta per te.

La Patente Europea del Computer

La Patente Europea del Computer o ECDL (da "European Computer Driving Licence") è un utile strumento per introdurre le nostre competenze digitali in ambito scolastico e professionale. Rappresenta lo standard per l'alfabetizzazione digitale, sia a livello nazionale che internazionale. Si tratta di un attestato che certifica il possesso di competenze informatiche, traducibili in capacità di utilizzare un personal computer. Garante di questo attestato è l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA).

La Patente Europea del Computer è suddivisa in vari moduli (Base, Standard, Advanced 3.0 ed Endorsed). Ulteriori informazioni sui moduli della ECDL si possono trovare sul sito ufficiale.

Dove frequentare corsi d'informatica a Forlì

Naturalmente prima di affrontare un esame è meglio prepararsi, facendosi affiancare da un insegnate esperto. Ecco quindi l’elenco degli enti di formazione e scuole private che organizzano corsi di informatica, di diverso livello e tipologia a Forlì: