Volete diventare idraulici o elettricisti? Corsi gratuiti all'Enaip: e il sabato arriva l'open day

Siete ragazzi dai 15 ai 18 anni e volete diventare idraulici, elettricisti o meccanici? O ancora, grafici pubblicitari o operatori del settore tessile/moda/abbigliamento? Oppure elettronici con esperienza anche nel settore informatico? Le risposte e i corsi di formazione che fanno per voi sono nelle tre sedi (una a Forlì e due a Cesena) di Fondazione ENAIP che anche quest'anno organizza l'Open Day: l'appuntamento è previsto per sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 11.00 alle ore 16.00.

Le sedi

L'open day si svolgerà nelle tre sedi principali di Enaip:

- A Forlì, in via Campo di Marte 166, dove si svolgono i corsi di formazione per "Operatore Elettrico e Solare Fotovoltaico", "Operatore Sistemi Elettrico-Elettronici" e "Operatore Impianti Termoidraulici".

- A Cesena, nella sede di piazzetta don Ravaglia, in pieno centro storico. Qui si svolgono i corsi di formazione per "Operatore Grafico" e "Operatore dell'Abbigliamento"

- A Cesena, nella sede di via Savolini, 9. Qui si tiene il corso di "Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione"

L'open day

Durante l'open day, che si svolgerà come detto dalle 11.00 alle 16.00, le famiglie ed i ragazzi potranno vedere e toccare con mano le attività che svolgono i ragazzi, conoscere tutte le caratteristiche dei corsi proposti ed eventualmente avviare già le pratiche per una pre-iscrizione al prossimo anno scolastico 2020-2021. E' previsto anche un piccolo gadget in omaggio a tutti gli intervenuti. Durante la giornata vi sarà anche la possibilità di conoscere il corso in partenza della scuola edile di Forlimpopoli, non organizzato da EnAIP ma dagli amici dalla Cassa e Scuola Edile Cedaiier con sede in via Maestri del Lavoro d'Italia 129 a Forlimpopoli. Un'occasione in più per entrare direttamente nel mondo del lavoro dalla porta principale.

Corsi completamente gratuiti

Questi corsi sono dedicati ai minori che cercano un percorso breve per imparare un mestiere e che li prepari al mondo del lavoro con qualifiche triennali regionali. I corsi sono COMPLETAMENTE GRATUITI e hanno durata biennale. Per l'accesso ai corsi è necessario avere 15 anni e scegliere l'area di interesse. Al termine del percorso si consegue la qualifica professionale relativa al proprio settore che permette l'accesso diretto al mondo del lavoro. Tutti i corsi organizzati dalla Fondazione En.A.I.P prevedono stage e tirocini curricolari presso aziende del territorio, con l'obiettivo di agevolare il contatto tra studente e impresa.

Per informazioni: 0543/60599