A Forlì arriva la scuola agraria, l'assessore Casara: "Sarà pronta entro la fine di luglio"

“Da tempo l’Istituto Professionale Ruffilli manifestava l'intento di avviare un nuovo indirizzo di istruzione professionale calibrato sull’agricoltura e lo sviluppo rurale, richiedendo contestualmente all'Amministrazione Comunale la disponibilità di un immobile da poter destinare a tale uso. Cosa che abbiamo fatto con delibera di Giunta n°431 del 19 novembre 2019, individuando quale nuova sede dell'indirizzo ‘agricolo’ del Ruffilli, l'ex-Scuola di Roncadello, in Via del Canale n.32, e il vicino appezzamento di terreno che assumerà le caratteristiche di un vero e proprio ‘laboratorio’ a cielo aperto. Non è stato poi difficile mettere d'accordo le associazioni di categoria, i sindacati, e la stessa giunta provinciale sulla validità e l'importanza del progetto, gettando le basi di un cronoprogramma che rispettasse le esigenze di organizzazione della nostra rete scolastica". E' quanto spiega l'assessore alle politiche educative del Comune di Forlì, Paola Casara, che annuncia l'arrivo dell'agrario anche a Forlì

“A questo punto” – spiega l’Assessore – dopo una fase preliminare ma necessaria di progettazione, funzionale alla ristrutturazione dello stabile, i lavori veri e propri inizieranno a maggio, per concludersi entro un paio di mesi, ovvero entro la fine luglio. Il tutto, chiaramente, per far sì che i nostri ragazzi possano incominciare a frequentare il nuovo istituto a partire dal prossimo anno scolastico.”