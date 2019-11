Al "Matteucci" il nuovo indirizzo di 'gestione dell'impresa sportiva': se ne parlerà anche all'open day

Il “ Matteucci” si rinnova con un nuovo Indirizzo di studio “Sport Management” – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva - ed una nuova Articolazione “Deutsch ist Leicht” volta all’approfondimento della lingua tedesca, attraverso la metodologia CLIL, la presenza di madrelingua, viaggi studio e esperienze di scuola-lavoro in Germania, scambi , e-twinning, gemellaggi, inserimento in aziende.

La formazione della figura professionale del Manager dello Sport costituisce l’obiettivo del nuovo Indirizzo “Sport Management”, attraverso l’approfondimento delle aree giuridiche, amministrative ed organizzative, essenziali per l’impresa sportiva ed in generale per ogni attività imprenditoriale.

L’offerta formativa dell’Istituto, già costituita da due indirizzi nel biennio (Indirizzo Amministrazione-finanza e marketing, Indirizzo Turismo) e dalle articolazioni del triennio (Articolazione Amministrazione-finanza e marketing; Indirizzo Turismo; Articolazione Sistemi informativi aziendali ed Articolazione Relazioni internazionali per il marketing ), si amplia così con nuove proposte strettamente connesse con l’evoluzione della società e del mercato, nonché rispondenti alle opportunità lavorative contemporanee.

Il Dirigente dell’Istituto Dott.ssa Giuseppina Tinti, insieme ai docenti e agli studenti saranno lieti di comunicare le peculiarità dei corsi di formazione e delle nuove opportunità formative della scuola nelle giornate di “Open Day” il 16 e il 30 novembre 2019, nonché il 18 gennaio 2020, e in occasione dell’Open Night il 6 dicembre 2019. Visite guidate, lezioni simulate, accesso ai locali dell’Istituto, incontri e colloqui con la Dirigente, i docenti e gli studenti accompagneranno i graditi ospiti nella conoscenza di una scuola che fonda il proprio percorso formativo sul potenziamento dell’acquisizione di una cultura giuridico-economica, economico-aziendale, linguistica con acquisizione fino a tre lingue straniere ) ed informatica, essenziale nel mondo moderno.