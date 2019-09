Affrontare serenamente il ritorno a scuola: qualche consiglio per i genitori

Se già da qualche giorno i vostri figli cominciano a essere irrequieti in vista dell'inizio della scuola, è del tutto naturale: come per i piccoli, così per i più grandi, il rientro a scuola è un momento molto importante dell'anno e l'idea di ricominciare con compiti, verifiche, interrogazioni può spaventare; solitamente si concentrano su questi aspetti negativi, senza considerare anche che presto torneranno a ridere e scherzare con i loro amici.

Il rientro a scuola può essere un po' traumatico; se poi si passa da una scuola a un'altra, ad esempio dalle elementari alle medie, o dalle medie alle superiori, può anche esserci una certa ansia. Se volete accompagnare al meglio i vostri figli in questo momento delicato, ecco qualche semplice consiglio per un ritorno alla routine scolastica senza drammi!

1. Si ricomincia col coprifuoco

Nessuno ha voglia di vedere i propri figli aggirarsi per casa come degli zombie il lunedì mattina, giusto? E allora ricominciamo a mettere il coprifuoco con mezz'ora di anticipo, per svegliarli la mattina mezz'ora prima: in questo modo, i bambini si abitueranno molto più facilmente alla sveglia per andare a scuola. Non presentate la cosa come se fosse una punizione, ma come un modo per aiutarli ad abituarsi meglio all'inizio della scuola.

2. Corretta alimentazione

A partire dalla colazione, assicuratevi che abbiano tutti i nutrienti necessari per affrontare senza crampi le lezioni. Una colazione abbondante e sana, che comprenda un po' di frutta secca - ad esempio le noci -, un frutto, proteine e carboidrati sani (ad esempio integrali), sarà un ottimo punto di partenza. Per merenda qualcosa di leggero, ma niente merendine: sono piene di zuccheri che dopo la sensazione di energia iniziale abbassano la loro soglia di attenzione.

3. Check-up dal medico

Una visita in più non può certo fare male: portate vostro figlio dal pediatra o dal medico, e verificate che non vi siano malesseri o piccoli "residui" dell'estate come un fungo preso in piscina o una zecca, "raccolta" durante l'ultima gita in natura!

4. L'entusiasmo prima di tutto

Molto spesso i bambini hanno solo bisogno di vedere che gli adulti sono tranquilli per sentirsi sereni a loro volta; non mostratevi agitati per il ritorno a scuola, non minacciateli dipingendo a tinte fosche il periodo scolastico ma anzi mostrate entusiasmo e sottolineate la gioia nel ritrovare i compagni, nel riprendere le attività preferite, nell'incontrare nuovamente un insegnante o una figura di riferimento.

5. Organizzare per essere pronti

Essere organizzati è un ottimo modo per ridurre lo stress e l'ansia da rientro a scuola. Rassicurate i bambini se manca ancora qualche libro di scuola, e preparate insieme lo zaino e gli abiti per il primo giorno. Svegliarsi in ritardo e dover decidere tutto all'ultimo momento rischia inevitabilmente di condurre a dimenticanze o errori; meglio puntare la sveglia un quarto d'ora prima, per permettere a vostro figlio di prepararsi e fare colazione serenamente.

6. Confrontatevi con i vostri figli

Anche se può essere scontato, talvolta ci dimentichiamo di chiedere direttamente ai nostri figli di mostrarci le loro insicurezze o desideri. Per i più piccoli, ad esempio, potrebbe essere molto importante essere accompagnati a scuola. I più grandicelli, al contrario, potrebbero desiderare di iniziare a servirsi dei servizi pubblici di trasporto per muoversi insieme ai loro compagni di scuola. Valutate la possibilità di permettergli questa piccola autonomia, che potrebbe essere un modo perfetto per accrescere anche la loro autostima ed autoefficienza.