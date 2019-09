Scuola, ancora posti all'EnAIP di Forlì nei settori elettrico, elettronico e termoidraulico

Settembre, tempo di scuola. Sono ancora aperte le iscrizioni al centro di formazione professionale EnAIP Forlì-Cesena, sede di Forlì. I corsi, rivolti ai ragazzi in obbligo scolastico dai 15 ai 18 anni, si stanno riempiendo ma vi sono ancora posti disponibili. I corsi sono completamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo: a Forlì riguardano l'operatore impianti elettrici e solare fotovoltaico, l'operatore sistemi elettrico-elettronici e l'operatore impianti termoidraulici.

Tutti i corsi hanno una durata biennale (1000 ore per ogni anno) e prevedono un nutrito quantitativo di ore di stage presso tantissime aziende del territorio in ambito elettrico, elettronico e termoidraulico. Per informazioni ed iscrizioni potete contattare la sede EnAIP di via Campo di Marte 166 a Forlì allo 0543/60599 dal lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 19.30, orario continuato oppure visitare il sito internet www.enaip.forli-cesena.it