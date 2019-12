Il Pettirosso diventa "L'Albero Felice": nuovo nome per l'asilo di San Lorenzo

Sabato 14 Dicembre, alle 10.30, si terrà la cerimonia di nuova intitolazione della Scuola Statale dell’Infanzia di San Lorenzo in Noceto (Via V.Bachelet, 2). Per i bambini ed i genitori di questa piccola scuola si tratta di un importante evento, a lungo atteso, quasi un riconoscimento per il lavoro svolto in questi ultimi anni nel segno dell’outdoor education. La scuola, già nominata “Il Pettirosso”, riceverà ora il nome “L’Albero Felice”, a sancire il legame instaurato giorno dopo giorno tra insegnati, bambini e natura, nell’ottica dell’ambiente esterno come fonte di stimoli di apprendimento e di esperienze formative e didattiche. Per rafforzare ulteriormente il rapporto tra bambini e natura, nel corso della cerimonia sarà messo a dimora un albero da frutto, che andrà ad aggiungersi ai tanti già esistenti nel nostro giardino.

La cerimonia, a cui interverranno la Dirigente del’Istituto Comprensivo n°8 Prof.ssa Maria Teresa Luongo, le Autorità Comunali ed i rappresentanti del Comitato di Quartiere di San Lorenzo in Noceto, sarà seguita da un rinfresco offerto ai convenuti e da una lotteria i cui premi sono stati generosamente offerti da numerose attività commerciali della zona (Gardini Cioccolato; Enosteria Dal Peppo; Forno F.lli Lombardi; Bar On The Road; Merceria Moda Plus; Il Panificio di Camillo; Salumificio Mordenti; Centro Benessere Michela; Hair Fashion Barbara; Alimentari Montanari Michela).