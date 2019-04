Educazione alimentare, al via il progetto "Crescere insieme": Ospedali Privati Forlì a fianco delle scuole

Condividere con gli adulti un modello alimentare corretto, e allo stesso tempo individuare i principi di uno stile di vita sano ed equilibrato per i più piccoli: questi gli obiettivi del progetto “Crescere insieme”, voluto da Ospedali Privati Forlì per informare e sensibilizzare le famiglie verso le buone pratiche, a tavola e non solo, e prevenire problematiche collegate al sovrappeso e all’obesità nell’età evolutiva. Il progetto vede oggi la partecipazione di diversi istituti scolastici paritari della città e del circondario, grazie alla collaborazione che Ospedali Privati Forlì ha instaurato con Fism Forlì-Cesena Federazione Italiana Scuole Materne, gruppo CoMete (scuole cattoliche dell’infanzia) e Scuole La Nave. In totale sono circa 1.500 i bambini coinvolti, dal nido alla sezione primavera, dalla scuola dell’infanzia a quella primaria e secondaria.

Per loro, ma soprattutto per le loro famiglie, gli specialisti del Centro Obesità e Nutrizione Clinica terranno una serie di 4 incontri serali, in programma a Villa Orchidee, la clinica del benessere del Gruppo, a partire da mercoledì 10 aprile: tutti gli appuntamenti (i successivi sono in programma mercoledì 17 aprile, 8 e 15 maggio, sempre dalle ore 20,30) saranno condotti dalla dottoressa Francesca Ferrigno, dietista che ha già all’attivo diversi progetti di educazione alimentare con scuole del territorio, e Daniela Mazzotta, counselor sistemico evolutivo. Lo staff di Ospedali Privati Forlì sarà a disposizione dei genitori per approfondire il rapporto tra bambini e alimentazione, e fornire consigli utili su come costruire e adottare buone pratiche in famiglia, dove cioè si formano le abitudini, anche alimentari, dei più piccoli; suggerimenti sulla composizione dei pasti e per la merenda, sulla preparazione dei piatti e su come affiancare una corretta alimentazione all’attività sportiva.

Ospedali Privati Forlì prosegue così la propria attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio, come confermano le numerose iniziative realizzate negli anni, dagli open day alle giornate dedicate a benessere e prevenzione; alcune di queste interessano proprio il Centro Obesità e Nutrizione Clinica, una delle eccellenze del Gruppo, come testimoniano i numerosi ricoveri effettuati nel 2018, molti dei quali nei confronti di utenti provenienti da fuori Regione (42%) che scelgono la struttura forlivese per le proprie cure e la consulenza nutrizionale. Per informazioni e iscrizioni all’iniziativa, è possibile contattare Villa Orchidee al tel. 0543.454225.