Il Coronavirus non ferma le lezioni all'Enaip: partiti i corsi in videoconferenza con gli allievi

Anche una scuola prettamente professionale come Fondazione Enaip Forlì-Cesena non si è fatta spaventare dal Coronavirus: da qualche giorno, infatti, prima nelle due sedi di Cesena e poi in quella di Forlì, sono partite le lezioni in FAD (Formazione a Distanza) per i corsi elettrico, elettronico, termoidraulico (Forlì) e per meccanici auto, grafici pubblicitari e operatori moda (Cesena). I docenti, sia quelli delle materie umanistiche che quelli tecnici, stanno infatti sfruttando una piattaforma per le lezioni in videoconferenza. Tale piattaforma dà la possibilità, oltre che di una lezione frontale, anche di condividere testi, immagini, video, presentazioni o file mutlimediali: i ragazzi, che vista l'altissima frequenza hanno dimostrato di apprezzare particolarmente la novità, possono interagire con i loro insegnanti tramite un microfono per fare domande o rispondere ai quesiti dei professori.

