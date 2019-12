Festival della Cultura tecnica, iniziativa serale al "Matteucci" di Forlì

Venerdì, dalle ore 18 alle 20, si terrà presso la sede dell’Istituto “Matteucci” una serata dedicata all’Istruzione Tecnica dal titolo “Tra pratica e teoria”, la cui regia è affidata ad Anna Cortesi e Alessandra Gellini. L’evento si colloca nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Forlì-Cesena, con il supporto di Istituzioni, associazioni ed imprese, per l’allestimento del Festival della Cultura Tecnica. La dirigente del Matteucci, Giuseppina Tinti, i docenti, una rappresentanza degli alunni e alcuni ex alunni, accoglieranno gli studenti delle scuole medie, le famiglie e i cittadini interessati per illustrare il percorso formativo dell’ambito tecnico-scientifico e valorizzare l’arte del “saper fare”, con le virtuose connessioni tra il fare e il pensare.

Ospiti della manifestazione, alcuni ex studenti del Matteucci, che porteranno al pubblico la loro testimonianza di professionisti, tecnici dell’informatica e imprenditori. Interverranno, in particolare, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena, Aride Missiroli, la commercialista Chiara Zambelli, il tecnico informatico Gianmarco Zanchini e il gestore di un noto esercizio di ristorazione, Thomas Suriani, per raccontare gli aspetti più significativi della loro esperienza professionale e i cambiamenti strutturali determinati dall’innovazione tecnica. Nella stessa serata, a partire dalle ore 20 e fino alle 21, i locali del Matteucci ospiteranno l’unico "Open night" dell’anno scolastico. Gli studenti delle medie che vorranno partecipare a questa seconda fase della serata riceveranno tutte le informazioni necessarie a comprendere gli indirizzi formativi e le articolazioni che integrano il piano di studi dell'Istituto tecnico economico.



I tradizionali indirizzi “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo” (con le articolazioni “Amministrazione, Finanza e Marketing”, “Sistemi informativi aziendali“, “Relazioni internazionali per il marketing” per l’Indirizzo AFM del triennio) saranno affiancati, per il prossimo anno scolastico, da due significative novità: l’indirizzo “Sport Management” – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva, e l’articolazione “Deutsch ist Leicht”, volta all’approfondimento della lingua tedesca. Oltre alle competenze peculiari legate ai due nuovi percorsi, il pubblico potrà avere chiarimenti in ordine alle competenze formative che costituiscono il “core business” della istruzione tecnico-economica: la conoscenza dell’informatica, l’acquisizione una formazione economico-giuridica approfondita, unitamente alle competenze nelle lingue straniere