Grande affluenza anche per il secondo Open Day dell'Istituto Tecnico Aeronautico

Davvero tante le famiglie e i ragazzi che hanno preso parte alla giornata di orientamento. La Dirigente Maura Bernabei ha accolto i futuri studenti con un discorso di benvenuto, seguito dagli interventi dei due collaboratori della Dirigenza, Prof.ssa Anna Pinto e Prof. Nicola Cazzamali che hanno illustrato il percorso formativo e l'organizzazione oraria e logistica della scuola, nonché descritto alcuni progetti particolarmente significativi. Di grande impatto, poi, le testimonianze degli ex alunni diplomati e le esperienze professionali riportate dai Comandanti Babuder Diego e Bottecchia Andrea, dei piloti Calò Andrea, Strollo Andrea, e Stamatakos PierPaolo, dei tecnici metereologi Diovisalvi Pasquale e Soricelli Christian, nonché di Fucchi Francesco arruolato nell'Esercito Italiano.

Il prossimo e ultimo appuntamento per poter visitare la scuola e conoscere l'offerta formativa proposta sarà in data 18 gennaio 2020, mentre per gli alunni dell'ultimo anno della Scuola Media Inferiore è possibile anche partecipare a una giornata di lezioni mediante apposita prenotazione presso il centralino scolastico e vivere da vicino le attività didattiche e i laboratori.