Volete diventare elettricisti, elettronici o idraulici? All'Enaip sono già aperte le iscrizioni

Sono già aperte le iscrizioni ai corsi dell'anno scolastico 2020/2021, che partiranno a settembre, di Istruzione e Formazione Professionale alla Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena rivolti a ragazzi e ragazze fino ai 18 anni in obbligo formativo e che permetteranno loro di acquisire una qualifica professionale.

ELETTRICISTI, ELETTRONICI E IDRAULICI - A Forlì sono presenti i corsi per: "Operatore Impianti Elettrici e Fotovoltaici", che permetterà ai ragazzi di diventare elettricisti, "Operatore di sistemi elettrico-elettronici", che prevede anche un consistente numero di ore in ambito informatico e "Operatore di impianti termoidraulici" dedicato al lavoro dell'idraulico con particolare attenzione a pompe di calore e impianti di condizionamento

OPERATORI MODA, MECCANICI AUTO E GRAFICI PUBBLICITARI - A Cesena sono invece presenti i corsi di "Operatore dell'Abbigliamento" e "Grafico Pubblicitario", nella sede di piazzetta don Ravaglia in pieno centro città. Oppure il corso di "Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione" nella sede di via Savolini 9, sempre a Cesena.

CORSI BIENNALI E COMPLETAMENTE GRATUITI - Tutti i corsi hanno una durata biennale, sono completamente gratuiti e consentono ai ragazzi, anche attraverso diversi periodi di stage in aziende del territorio, di entrare nel mondo del lavoro direttamente dalla porta principale nei settori di riferimento. A conferma di questo c'è il dato positivo che si registra ogni anno, per cui alcuni degli allievi vengono chiamati a lavorare proprio nelle aziende in cui hanno svolto lo stage previsto nel loro percorso di studi. I corsi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

ISCRIZIONI APERTE, MA POSTI SONO LIMITATI - I posti sono limitati e le iscrizioni sono in corso anche in questo momento. I corsi prenderanno il via a metà settembre e finiranno indicativamente la prima settimana di giugno

Tutte le informazioni su: www.enaip.forli-cesena.it