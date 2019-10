Politica, scuola e mondo del lavoro: Marco Di Maio incontra i ragazzi dell'Enaip - FOTO

Il deputato Marco Di Maio ha fatto visita nella mattinata di venerdì 25 ottobre alla sede forlivese della Fondazione Enaip Forlì-Cesena, in via Campo di Marte. L'onorevole si è incontrato con alcune classi che frequentano i corsi elettrico, termoidraulico ed elettronico nella sede di Forlì all'interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, finanziati dal Fondo Sociale Europeo. L'incontro con i ragazzi, che si sono dimostrati particolarmente interessati, si è svolto all'interno dei laboratori ed è stato soprattutto incentrato sul mondo del lavoro e della formazione professionale. Di Maio è stato accompagnato dal direttore provinciale di EnAIP, Ermes Francisconi.

Molte le domande degli allievi, sia di carattere generale che di carattere personale. Particolarmente sentito l'argomento relativo all'estensione del diritto di voto anche ai 16enni, ma non solo: l'aumento dei costi per il conseguimento della patente, gli studi che "servono" a diventare un politico affermato, il rapporto con gli altri deputati o con l'omonimo Luigi Di Maio, la questione relativa alla diminuzione dei parlamentari e dei senatori. Marco Di Maio ha risposto a tutti i quesiti dei ragazzi, che ne hanno approfittato anche per scattare una foto di gruppo da postare sui social network.