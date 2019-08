Tutte le scuole elementari in città

La scuola elementare, come viene comunemente definita la scuola primaria, rappresenta il primo livello del primo ciclo di studio dell'istruzione obbligatoria. La sua durata è di 5 anni scolastici, da settembre a giugno, e offre la formazione di base ai bambini dai 6 ai 10/11 anni. Può impegnare i bambini solo la mattina, o anche il pomeriggio con il tempo pieno.

Le scuole primarie sono raggruppate in diversi istituti comprensivi. Questi ultimi altro non sono che un insieme di sedi scolastiche di uno stesso territorio che offrono formazione per l'infanzia, la scuola primaria, fino alle scuole medie, cioè le scuole secondarie di primo grado, e sono nate per offrire una continuità di formazione a chi li frequenta.

Scuole elementari a Forlì

Vediamo quali sono le scuole primarie presenti a forlì e a quali istituti comprensivi afferiscono.

Istituto comprensivo n° 1 - Dirigente scolastico: Giuliana Marsico

Direzione Didattica c/o Scuola Primaria Fabbri, via G. Saffi 12 - telefono: 054333345

​ Primaria Anello Rivalti , Via Berti, 32 - Ronco, telefono: 0543780050

, Via Berti, 32 - Ronco, telefono: 0543780050 Primaria Diego Fabbri, Via G. Saffi, 12, telefono: 054333345

Istituto comprensivo n° 2 - Dirigente scolastico reggente: Anna Starnini

Direzione Didattica c/o Media Palmezzano, Via Borghetto Accademia, 2 - telefono: 054366658

Primaria E. De Amicis , Viale della Libertà, 23, telefono: 054333100 - fax 0543 33100

, Viale della Libertà, 23, telefono: 054333100 - fax 0543 33100 Primaria Raffaele Rivalta, Via Cerchia, 100 - Bussecchio, telefono: 054361268

Istituto comprensivo n° 3 - Dirigente Scolastico: Barbara Casadei

Direzione Didattica c/o Primaria Bersani, Via Lambertelli 12 - telefono: 0543721072

Primaria G. Bersani , Via Lambertelli, 12 - Coriano, telefono: 0543721072 - fax 792924

, Via Lambertelli, 12 - Coriano, telefono: 0543721072 - fax 792924 Primaria Lamberto Valli, Via Villa Giselda, 3 - Carpinello, telefono: 0543726007

Istituto comprensivo n° 4 - Dirigente scolastico: Starnini Anna

Direzione Didattica c/o Media Maroncelli, Via Felice Orsini, 50 - telefono: 054325275

Primaria Dante Alighieri , Viale Italia 56, telefono: 054325275 - fax 458868

, Viale Italia 56, telefono: 054325275 - fax 458868 Primaria Alessandro Manzoni, Via Baccarini, 21, telefono: 0543724014

Istituto comprensivo n° 5 - Dirigente scolastico: Daniela Bandini

Direzione Didattica c/o Media Mercuriale, via Sapinia 38 - telefono: 0543703001

Primaria Livio Tempesta , Via Tevere, 86 - Cava, telefono: 0543700661

, Via Tevere, 86 - Cava, telefono: 0543700661 Primaria P. Squadrani, Via Valeria, 14 - Romiti, telefono: 0543703873

Istituto Comprensivo n° 6 - Dirigente scolastico: Catia Palli

Direzione Didattica c/o Scuola Primaria Saffi, Viale Spazzoli 67 - telefono: 054363074

Primaria Aurelio Saffi , Viale Spazzoli, 67, telefono: 054363074 - fax 0543 414431

, Viale Spazzoli, 67, telefono: 054363074 - fax 0543 414431 Primaria Melozzo da Forlì, Via Turati, 26, telefono: 054367215

Istituto Comprensivo n° 7 - Dirigente scolastico reggente: Daniela Bandini

Direzione Didattica c/o Scuola Media Zangheri, Via Ribolle 47 - telefono: 054363439

Primaria Gianni Rodari , Via U. La Malfa, 10, telefono: 0543403205 - fax 414445

, Via U. La Malfa, 10, telefono: 0543403205 - fax 414445 Primaria Giacomo Matteotti , Via Ribolle , 39, telefono: 054363439

, Via Ribolle , 39, telefono: 054363439 Primaria Duilio Peroni, Via Calstel Latino, 16/b - Via Ferdinando Magellano, 2 Vecchiazzano, telefono: 054386447

Istituto Comprensivo n° 8 - Dirigente scolastico: Gabriella Garoia

Direzione Didattica c/o Scuola primaria Rodari, Via Ugo La Malfa 10 - telefono: 0543414448

Primaria Angioletto Focaccia , Via Appennino, 496 - San Martino in Strada, telefono: 054383400

, Via Appennino, 496 - San Martino in Strada, telefono: 054383400 Primaria Raoul Follerau , Via Malguaia, 9 - Collina, telefono: 054386392

, Via Malguaia, 9 - Collina, telefono: 054386392 Primaria A. Mellini, Via Crocetta, 23 - Magliano, telefono: 054389541

Istituto Comprensivo n° 9 - Dirigente scolastico: Barbara Casadei

Direzione Didattica Via Lughese 113 - telefono: 054336221

Primaria Peppino Vallicelli , Via XIII Novembre 1944, 129; Via Peterborough, 14 - Villafranca, telefono: 0543764440

, Via XIII Novembre 1944, 129; Via Peterborough, 14 - Villafranca, telefono: 0543764440 Primaria D. Raggi, Via Mercatore 3 - Roncadello, telefono: 054332042

Scuole Primarie Paritarie