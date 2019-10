Studenti e insegnanti "messaggeri di lettura e di cultura" nelle librerie forlivesi

Nella settimana dal 19 al 27 ottobre, 14 studenti di classi del triennio, le professoresse Sandra Falasconi e M. Nazzarena Bartoletti, insieme alla Dirigente Susi Olivetti, animeranno in veste di messaggeri di lettura e di cultura, gli spazi delle librerie cittadine "La Feltrinelli" e "Mondadori Bookstore", con cui il Liceo è gemellato. Scopo del progetto è la raccolta di libri che, acquistati e poi donati al Liceo, andranno ad arricchire il patrimonio della biblioteca di istituto Andrea Brigliadori, "perché se“il mondo... è fatto per finire in un bel libro” come dichiara Stephane Mallarmè, tutti possono fornire il loro contributo", segno di attenzione generosa e sensibile verso lettura, libri, biblioteche.