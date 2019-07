Tutti gli asili di Forlì

La scuola dell'infanzia, anche nota come asilo o scuola materna, indica il percorso pre-scolastico rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni d'età. La sua frequenza non è obbligatoria, anche se naturalmente può facilitare la socializzazione dei bambini, la costruzione di un contesto di classe e fornire il bambino di una serie di esperienze positive e utili in vista dell'ingresso a 6 anni nella scuola dell'obbligo.

La scuola dell'infanzia può essere gestita dallo Stato tramite i Comuni, oppure da soggetti diversi come enti privati, comunità locali o ordini religiosi. Scopriamo quali sono le strutture, dunque, per i bimbi fra i 3 e i 6 anni a Forlì.

Le scuole dell'infanzia comunali sono gestite dal Comune e le informazioni e iscrizioni sono da compiersi presso il Servizio Scuola e Sport (via Caterina Sforza, 16).

Telefono: 0543712425 - 0543712340 - 0543712116 - 0543712325

Mail: info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it

A. Bolognesi/Santarelli Via del Camaldolino, 3 - Telefono: 0543/25617, orario 7.30/18.30;

B. Angeletti Via Pacchioni 23 - Telefono: 0543720704, orario 7.30/18.30;

Peter Pan Via Magellano 2A - Telefono: 0543480482 orario 7.30/18.30.

Querzoli Via D. Peroni, 27 - Telefono: 054360157, orario 7.30/18.30;

Quadrifoglio Via Acerreta,25 - Telefono: 0543701010, orario 7.30/18.30;

A.M. Gobetti Via Piave, 21 - Telefono: 054334951, orario 7.30/18.30;

Chiocciola Via I. Missiroli, 13 - Telefono: 054363004, orario 7.30/18.30;

Bruco Via T. Galleppini, 22 - Telefono: 054362000, orario 7.30/18.30;

Per le scuole dell'infanzia statali è necessario richiedere informazioni e iscrizioni presso la Direzione Didattica del Istituto Comprensivo specifico.

Il Giardino dei Sogni

Viale Roma, 223 - Telefono: 0543780051, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 1 (c/o Scuola primaria Fabbri, via Giorgina Saffi 12 - Telefono: 054333345)

Arcobaleno

Via Fanti, 27 - Telefono: 054365753, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 2 (c/o Scuola Media Palmezzano, Via Borghetto Accademia 2 - Telefono: 054366658)

Le Margherite

Via Ridolfi 18 - Telefono: 054332991, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 2 (c/o Scuola Media Palmezzano, Via Borghetto Accademia 2 - Telefono: 054366658)

Il Platano

Via Villa Giselda, 1, Loc. Carpinello - Telefono: 0543726663, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 3 (c/o Scuola primaria Bersani, via Lambertelli 12 - Telefono: 0543721072)

A. Manzoni

Via Gorizia 69/g - Telefono: 0543795029, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 4 (c/o Scuola media Maroncelli, via Felice Orsini 50 - Telefono: 054325275)

Le Api

Via Sapinia 38 - Telefono: 0543704031, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 5 (c/o Scuola media Mercuriale, via Sapinia 38 - Telefono: 0543703001)

Mentore Aloidi

Via Ossi, 89 (Villagrappa) - Telefono: 0543756296, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 5 (c/o Scuola media Mercuriale, via Sapinia 38 - Telefono: 0543703001)

Girasole

P.le Kennedy, 6 - Telefono: 0543401376, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 6 (c/o Scuola Primaria Saffi, Viale Spazzoli 67 - Telefono: 054363074)

La lucertola blu

Via Ugo La Malfa, 1 - Telefono: 0543/818384 orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 7 (c/o Scuola Media Zangheri, Via Ribolle 47 - Telefono: 054363439)

La Rondine

Via Salvemini, 18 - Telefono: 054368046, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 7 (c/o Scuola Media Zangheri, Via Ribolle 47 - Telefono: 054363439)

Il Pettirosso

Via Bachelet, 2 (San Lorenzo), Telefono: 0543488247, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n. 8 (c/o Scuola Primaria Rodari - Via Ugo La Malfa 10 - Telefono: 0543414448)

San Martino in Strada

Via dell' Appennino, 496 - Telefono: 054386016, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n. 8 (c/o Scuola Primaria Rodari - Via Ugo La Malfa 10 - Telefono: 0543414448)

Il Papavero

Via Crocetta, 23 (Magliano) - Telefono: 054389537, orario 7.30/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n. 8 (c/o Scuola Primaria Rodari - Via Ugo La Malfa 10 - Telefono: 0543414448)

Aeroplano

Via Lughese, 113 - Telefono: 0543764499, orario 8.00/15.30

Direzione Didattica Istituto Comprensivo n° 9 (c/o Scuola Primaria Raggi, Via Mercatore 3 - Telefono: 054332042)