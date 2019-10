Orientarsi fra norme e codici: la professione dell'avvocato

Il mestiere dell'avvocato ha un fascino unico. Chi non ha mai desiderato proporre una di quelle arringhe schiaccianti e commoventi che si vedono in televisione, poter gridare "obiezione, vostro onore!", e interrogare un testimone come nei migliori telefilm del genere? Naturalmente questo è l'aspetto più superficiale di quello che significa essere avvocato, se non la punta di un iceberg che per la gran parte resta sommerso.

Si tratta di una professione che richiede vaste competenze in materia legale, e che per questo comporta un lungo percorso formativo; ma è senza dubbio un lavoro che dona grandi soddisfazioni e che può fare la differenza nella vita delle persone, dalle situazioni più piccole e banali, a quelle più gravi.

Scopriamo dunque chi è l'avvocato, che cosa fa e quale percorso è necessario intraprendere per diventarlo.

Chi è l'avvocato?

Come recita l'atlante delle professioni, l'avvocato è "il professionista che si occupa di interpretare le norme giuridiche al fine di fornire consulenza e assistenza ai suoi clienti (cittadini, imprese, enti e organizzazioni). La sua attività può essere giudiziale (difesa e patrocinio di fronte a un giudice o ad un arbitro) e stragiudiziale (assistenza, consulenze, stesure di pareri, redazione di contratti, ecc). L'avvocato può anche rappresentare gli interessi e svolgere la propria attività per conto di enti ed amministrazioni pubbliche (come per esempio l'avvocato dello Stato)."

Cosa fa l'avvocato?

L'avvocato, in sede di colloquio, ascolta e chiede informazioni sulla questione sottoposta dal cliente, per poi verificare se questa rientra nell'ambito legale. Analizza i problemi legali della questione e informa il cliente sui suoi diritti e sui mezzi di tutela e difesa dei suoi interessi previsti dalla legge. Per fare questo in modo approfondito è necessario studiare i fatti nei dettagli, servendosi di informazioni, dichiarazioni, dossier ed eventualmente richiedendo perizie tecniche, oltre che consultare i testi legali alla ricerca di leggi, regolamenti e giurisprudenza che giustifichino la posizione del cliente. Al termine della fase di studio, l'avvocato elabora una strategia di difesa o di tutela degli interessi del cliente; può tentare di evitare il processo con una procedura di conciliazione tra le parti, ed elabora eventuali atti (nel caso di controversie) o pareri (nel caso di assistenza o consulenza). Nel caso in cui si avvii un processo, è compito dell'avvocato raccogliere documenti e notizie per redigere gli atti da sottoporre al giudice, davanti al quale sosterrà la causa del suo cliente con le rispettive istanze, assistendo e difendendo gli interessi dei propri clienti durante le udienze. L'avvocato, una volta preso in carico un processo, con la delega del cliente segue l'iter del contenzioso fino alla sua risoluzione, attraverso i diversi gradi di giudizio.

Come si diventa avvocato?

Per svolgere la professione di avvocato, è necessario seguire questo iter formativo:

Laurea Magistrale/Specialistica in Giurisprudenza (ciclo unico di 5 anni)

(ciclo unico di 5 anni) Praticantato: Dopo la laurea, sostenere con continuità 18 mesi di praticantato presso un avvocato abilitato, nella città di residenza del praticante

Dopo la laurea, sostenere con continuità 18 mesi di praticantato presso un avvocato abilitato, nella città di residenza del praticante Ottenere il certificato di compiuta pratica , rilasciato dal proprio Consiglio dell’Ordine

, rilasciato dal proprio Consiglio dell’Ordine Superare l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense, che consente infine di iscriversi all’Albo degli Avvocati.

Nel corso della sua formazione, lo studente deve apprendere alcune conoscenze generali, e altre specialistiche, che potranno caratterizzarlo nel corso del suo esercizio professionale:

Conoscenze generali:

Lingua inglese

Informatica (utilizzo di motori di ricerca specifici, internet, posta elettronica e applicativi di scrittura testi)

Tecniche di comunicazione

Conoscenze specialistiche:

Diritto bancario

Diritto della famiglia e dei minori

Diritto dell’ambiente

Diritto dei mercati finanziari

Diritto anti – trust

Diritto tributario

Diritto del lavoro

Diritto societario

Deontologia forense

Diritto industriale

Diritto privato

Diritto pubblico

Diritto costituzionale

Diritto commerciale

Diritto penale

Diritto amministrativo

Diritto comunitario

Tecniche di negoziazione

Diritto processuale civile/penale/amministrativo

Norme che regolano la professione

Trattandosi di un lavoro ad alto profilo, l'ordinamento italiano prevede che la professione dell’avvocato sia disciplinata. Le regole relative alla professione sono contenute nell'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (Disposizioni del regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e le successive modifiche):

D.P.R. 10 aprile 1990, n.101 – Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato

L. 15 maggio 1997, n. 127 e D. Lgs 17 novembre 1997, n. 398, relativi alle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali

L. 24 febbraio 1997, n. 27 – Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio per le professioni forensi.

In questi testi è possibile trovare tutte le norme che regolano la professione. Inoltre, è necessario ricordare che l’avvocato deve rispettare in ogni momento i doveri indicati dal Codice Deontologico Forense, modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 86 del 13 aprile 2018.

Università di giurisprudenza vicino a Forlì

Purtroppo a Forlì non abbiamo un corso di laurea in Giurisprudenza; fortunatamente però ci sono alcune città vicine in cui questo corso è attivo: