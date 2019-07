Università telematiche: la soluzione per laurearsi da casa

Le Università telematiche sono università "virtuali" (non richiedono cioè lezioni in presenza) che propongono percorsi universitari online, con corsi che possono essere seguiti comodamente da Pc, smartphone o tablet, con gli esami da sostenere presso una delle varie sedi sparse sul territorio nazionale. Si tratta di una tipologia di università che consente di seguire i corsi a qualsiasi ora e per questo può risultare comoda ad esempio per chi lavora. La maggior parte del materiale di studio, inoltre, è reperibile online. In caso di necessità è possibile rivolgersi a un tutor in grado di rispondere alle nostre domande.

Che valore ha la laurea rilasciata da un'università telematica?

Il Ministero dell'Istruzione italiano, attualmente, riconosce 11 università telematiche. Questo riconoscimento significa che esse sono in grado di rilasciare titoli che hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dagli atenei tradizionali.

Perché scegliere un'università telematica?

Molte università telematiche offrono una preparazione adeguata a chi ne frequenti le lezioni virtuali. Le università telematiche sono comode per coloro che hanno difficoltà a spostarsi dalla propria città ma non vogliono rinunciare alla formazione; è anche una soluzione per chi lavora e quindi non può permettersi di frequentare le lezioni negli orari consueti, e non vuole neppure subire per questo il carico di una preparazione aggiuntiva spesso richiesta per gli studenti non frequentanti nelle università tradizionali. Tuttavia richiede una buona dose di disciplina: i procrastinatori rischiano di non trovarsi bene in questo sistema, basato sull'autodisciplina.

Come scegliere l'università telematica giusta?

Come per qualsiasi altra università, sono fondamentali non solo i corsi di studio e gli sbocchi professionali che offrono, ma anche i programmi didattici e il corpo docente. Solitamente le università telematiche mettono a disposizione dei possibili studenti i contatti di una segreteria o di un tutor di orientamento per rispondere a tutti i tuoi dubbi.

Le Università telematiche riconosciute in Italia

Questo è l’elenco completo delle università telematiche riconosciute dal Miur:

