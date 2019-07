Come si diventa dietista, nutrizionista, dietologo: differenze e percorsi formativi

Dedicare al cibo e alla nostra alimentazione quotidiana la corretta attenzione non è sempre facile. Per questo, nel tempo, si sono formate delle professioni legate al rapporto che noi uomini abbiamo con il nostro carburante naturale. Le figure professionali di dietista, dietologo e nutrizionista, tuttavia, non sono interscambiabili e si occupano di aspetti diversi dell'alimentazione, comportando, come è naturale, anche un diverso percorso formativo. Scopriamo quindi quali sono le caratteristiche fondanti di queste tre professioni e come articolare la propria formazione per intraprendere queste carriere.

Cosa fa e come si diventa dietista

Secondo l'Atlante delle Professioni dell'Università degli studi di Torino, il dietista è "l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione, in relazione ai bisogni dell'individuo e delle collettività." Il suo lavoro si sviluppa principalmente negli ambiti della promozione della salute, della prevenzione, cura e riabilitazione. Il dietista elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente e collabora con le sue competenze specifiche al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare.

Per diventare Dietista è necessario conseguire una laurea triennale in Dietistica: si tratta di una laurea abilitante alla professione, attivata presso diverse università italiane. L'ingresso, come per tutte le professioni sanitarie, è a numero chiuso e prevede il superamento di una prova di selezione.

Cosa fa e come si diventa nutrizionista

Il biologo nutrizionista "segue e consiglia le persone da un punto di vista alimentare, elaborando regimi o piani nutrizionali personalizzati" (Atlante delle Professioni). Infatti il nutrizionista è capace, a seguito di visita o colloquio, di identificare quali sono i bisogni delle persone in merito all'alimentazione e alla nutrizione. Una volta stabilito un piano, si occupa anche di verificarne l'andamento e gli effetti. Può occuparsi di stilare materiali informativi per la sensibilizzazione a una corretta alimentazione. Inoltre, in qualità di esperto in analisi della biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e negli integratori alimentari e dei loro effetti, valuta la sicurezza degli alimenti destinati all'uomo.

Per diventare un nutrizionista è necessario essere iscritti all'Ordine dei Biologi e possedere una Laurea Magistrale specifica; il percorso consigliato nell'Atlante delle Professioni è: laurea triennale in Scienze biologiche (a numero chiuso), e in seguito una laurea magistrale in Scienze degli alimenti e della nutrizione umana. L'Atlante delle Professioni sottolinea anche che "Il possesso di una specializzazione in Scienza dell'Alimentazione non è vincolante per esercitare la professione, anche se è utile per completare le proprie conoscenze in materia."

Cosa fa e come si diventa dietologo

Il percorso per diventare dietologi comincia con la laurea a ciclo unico (5 anni) in Medicina e Chirurgia e prosegue poi con la specializzazione (4 anni) in Scienze dell’alimentazione.

Il dietologo è il nome con cui viene definito il medico specialista in Scienze dell'alimentazione. In quanto medico, ha la responsabilità clinica di tutti i suoi pazienti e i suoi compiti prevedono: diagnosi del disturbo/malattia riguardante l’ambito dell’alimentazione; inquadramento nosologico e clinico del disturbo/malattia; prescrizione della dieta più adatta per tutelare la salute del paziente.

