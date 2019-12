Il Presidente del Campus a Salotto Blu: "Sappiamo dove allocare Medicina a Forlì"

Luca Mazzara, professore di Economia Aziendale, è Presidente del Campus universitario forlivese dal 2018, Possiede vasta esperienza di pubbliche amministrazioni essendo fondatore e direttore del Master in City Management, una delle non numerose esperienze italiane di alta formazione indirizzata ai quadri dirigenti degli enti pubblici. Delle recenti risoluzioni relative all'insediamento dei corsi di Medicina ha parlato a VideoRegione con Mario Russomanno nella trasmissione che andrà in onda Lunedi alle 23 e 15: " il Senato Accademico bolognese ha preso in questi giorni la decisione di attivare corsi a Forlì e a Ravenna. A Forlì stiamo lavorando alacremente assieme al Comune e a Serinar per decidere le scelte logistiche. Faremo i investimenti importanti ma il ritorno per il territorio sarà, nel tempo, estremamente significativo- ha detto Mazzara." "Le sedi universitarie di Cesena e Rimini? Con i colleghi dei Campus ci sono rapporti di quotidiana collaborazione, l'avvento della Facoltà di Medicina costituirà opportunità per l'intera Romagna. Anche in termini di strutture ospedaliere. Perché non pensare a un policlinico romagnolo?".