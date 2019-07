Laurea dopo i 40 anni: alcuni consigli per decidere

Se a 20 anni hai preferito lavorare, o sei stato costretto a farlo, può darsi che oggi che hai superato i 40 ti sia rimasto il desiderio di ottenere una laurea, anche solo per dimostrare a te stesso che puoi farcela. O magari senti che ti serve una formazione più approfondita per crescere sul posto di lavoro, o ancora vuoi riavvicinarti a una passione che magari hai messo da parte da giovane. Non è mai troppo tardi per iscriversi all’università e realizzare il sogno di ottenere il titolo di dottore: oggi sono disponibili numerosi corsi che consentono di conciliare studio e lavoro.

Laurearsi dopo i 40 anni: quale corso? Quale università?

Il primo passo e il più importante è ovviamente la scelta del corso e dell'università. In generale è consigliabile intraprendere un percorso di studi con la formula triennale che permette di ottenere un titolo di studio in tempi relativamente brevi. Per chi è alla ricerca di nuovo lavoro è, inoltre, fondamentale informarsi su quali sono le lauree più richieste sul mercato con profili over 40.

Se possibile evita corsi con frequenza obbligatoria: potrebbero rallentare il percorso di studi, in particolare per gli studenti lavoratori.

Ricordiamo, inoltre, che alcuni atenei prevedono lezioni serali e appelli d'esame pensati per gli studenti-lavoratori o per chi ha particolari esigenze. Molte facoltà prevedono, inoltre, l'iscrizione part-time: un regime di tempo parziale che consente di concordare con l'università la durata degli studi, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno. Si tratta di una formula che può consentire anche una riduzione dei costi d’iscrizione all'università.

Laurearsi dopo i 40 anni: atenei telematici

Chi non ha tempo per seguire i tradizionali corsi di laurea può rivolgersi ai vari atenei telematici presenti nel nostro Paese. Le università online consentono di seguire le lezioni tramite PC, smartphone e tablet, scaricare il materiale di studio da Internet e sostenere gli esami nelle sedi più vicine a casa. Nel nostro Paese sono disponibili corsi di laurea via web promossi sia da università tradizionali molto note come il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma, sia atenei completamente virtuali come L’Unipegaso, con un’offerta formativa ampia con corsi di laurea come Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze turistiche ed Economia aziendale e la stessa validità legale delle Università con corsi in presenza.

